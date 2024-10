Recuperação do veículo, no bairro Retiro, foi possível após denúncias de moradores - Divulgação/Semop PMVR

Publicado 29/10/2024 15:02 | Atualizado 29/10/2024 15:10

Volta Redonda - Uma motocicleta furtada foi recuperada nesta segunda-feira (28), no bairro Retiro, por agentes do Sistema Integrado de Segurança de Volta Redonda - composto por policiais militares do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) e um guarda municipal. A recuperação do veículo foi possível após denúncias de moradores.

Os agentes estavam em patrulhamento quando foram avisados de que uma moto teria sido abandonada na Rua Hermelindo Pereira Vaz. Ao chegarem ao local, os policiais militares e o guarda municipal constataram que a moto Honda de cor prata havia sido furtada na última sexta-feira (25). Após a recuperação, o veículo foi levado para a 93ª Delegacia da Polícia Civil (Volta Redonda) para as medidas de praxe e ser entregue ao proprietário.

O secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, destacou o trabalho do Sistema Integrado de Segurança com o apoio popular.

“A partir de uma denúncia os agentes conseguiram chegar até o veículo, que havia sido furtado há quatro dias, e as medidas de praxe foram tomadas. O Sistema Integrado é um serviço que tem funcionado muito bem, trazendo proximidade e resgatando a confiança da população no trabalho das forças de segurança. Só existe sucesso na segurança pública com a participação da sociedade. Estamos conseguindo mobilizar a população em torno de um bem comum, que é o de tornar Volta Redonda ainda mais segura. Trabalhamos para que o crime não ocorra, mas caso ele aconteça, nós vamos trabalhar ainda mais para que não exista a certeza da impunidade”, afirmou coronel Henrique.