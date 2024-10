Cursos serão ministrados na Unidade Móvel do Senai, que ficará na Praça Sávio Gama, no Aterrado - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 26/10/2024 18:51

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, em parceria com o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), vai promover para servidores da administração pública municipal uma qualificação gratuita para melhorar o atendimento à população. Neste primeiro momento, estão sendo ofertados três cursos na área de tecnologia: Operador de Computador, Administrador de Banco de Dados e Programador de Sistema (Back-End).

“Queremos valorizar nosso funcionalismo, sempre ofertando qualificações, capacitações para que o serviço público seja a cada dia melhor. Estamos preparando o servidor público para o futuro”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Todos os cursos serão ministrados na Unidade Móvel do Senai, que ficará localizada na Praça Sávio Gama, no Aterrado, em frente à prefeitura. As aulas acontecerão de segunda a sexta-feira, a partir do dia 4 de novembro, com conclusão prevista para 10 de janeiro de 2025.

Cursos

O curso de Operador de Computador acontecerá das 8h à 12h. O servidor irá aprender a utilizar os sistemas operacionais, aplicativos e periféricos na organização de dados em sistemas computacionais, conforme procedimentos técnicos de qualidade, às normas e políticas de segurança da informação e de respeito à propriedade intelectual.

Na capacitação em Administrador de Banco e Dados, que será ministrada das 13h às 17h, o servidor aprenderá a administrar sistemas de gerenciamento de banco de dados, implantando, documentando rotinas, projetos e controlando os níveis de serviço de sistemas operacionais, banco de dados em ambientes de redes, configurando recursos e gerenciando a integridade dos dados do ambiente computacional.

A qualificação para a função de Programador de Sistema (Back-End) acontecerá das 18h às 22h. Nela, o servidor aprenderá a desenvolver sistemas para internet, de acordo com metodologia e padrões de qualidade, usabilidade, interatividade, robustez, acessibilidade e segurança da informação.

Os alunos que concluírem o curso receberão certificado de Qualificação emitido pelo Senai. E cada servidor poderá fazer apenas um curso no seu horário de expediente.