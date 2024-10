Decisão foi tomada pelo prefeito Neto, pelo Dia do Servidor, comemorado na última segunda-feira de outubro - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 25/10/2024 11:57

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda vai antecipar para o próximo dia 28 (segunda-feira), Dia do Funcionário Público Municipal, o pagamento do salário de outubro dos servidores – tradicionalmente o pagamento é realizado no último dia útil de cada mês. A decisão foi tomada pelo prefeito Antonio Francisco Neto, por conta do feriado do Dia do Servidor, que é comemorado todos anos na última segunda-feira de outubro.

“É uma forma de agradecermos aos nossos servidores que contribuem para cuidarmos da nossa cidade. Desde que reassumi a prefeitura e agora nesse caminho de mais quatro anos à frente do governo municipal, sigo com o compromisso de pagar o funcionalismo em dia, no mês trabalhado, e, sempre que puder, buscar melhorias para eles”, ressaltou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Segundo levantamento da Secretaria Municipal de Administração (SMA), serão pagos aproximadamente R$ 65 milhões a cerca de 12,5 mil servidores, o que vai movimentar a economia da cidade nesse período. Com este pagamento de outubro, a prefeitura já terá pago ao funcionalismo este ano cerca de R$ 700 milhões.

O prefeito Neto destacou ainda outras melhorias já conquistas pelo funcionalismo público desde que ele retornou à administração municipal, como dois reajustes salariais consecutivos (2023 e 2024); aumento do valor do auxílio-alimentação – passando para R$ 350 (aumento de 40%); criação da cesta-básica para aposentados e pensionistas (também no valor de R$ 350); além de antecipações do 13º salário.

“Quando reassumimos a prefeitura, havia salários atrasados e com muito trabalho, parcerias como a do Governo do Estado, conseguimos reorganizar as finanças, voltar a pagar o funcionalismo em dia e até dar reajustes. Agora vamos continuar trabalhando juntos para que possamos proporcionar mais melhorias para nossos servidores e tornar o serviço público cada vez melhor para a população”, afirmou Neto.

Prefeitura mantém serviços essenciais

A Prefeitura de Volta Redonda manterá os serviços essenciais no feriado do Dia do Servidor Público - próxima segunda-feira (28) - como manutenção, coleta de lixo, unidades de emergência em saúde, entre outros. Entretanto, a parte administrativa municipal não funcionará na segunda, retomando os atendimentos no Palácio 17 de Julho, no bairro Aterrado, na terça-feira (29).

Manutenção

Os serviços da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SMSP), que incluem varrição, capina, retirada de entulho, roçada, tapa-buraco, coleta de lixo, entre outros, continuarão sendo realizados nos bairros do município normalmente no período.

Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) manterá em funcionamento as UBSFs (Unidades Básicas de Saúde da Família) dos bairros 249 e Santa Cruz, das 8h às 18h, para atendimento. As demais unidades básicas estarão fechadas, retomando o funcionamento na terça-feira (29).

As unidades 24 horas vão funcionar initerruptamente: hospitais municipais Dr. Munir Rafful (HMMR), São João Batista (HSJB), Dr. Nelson dos Santos Gonçalves (antigo Cais Aterrado) e UPA (Unidade de Pronto Atendimento) no Santo Agostinho – que está atendendo provisoriamente na Faetec, no mesmo bairro.

Tarifa Zero

O ônibus elétrico do Tarifa Zero vai funcionar normalmente no feriado.

Lazer

Às segundas-feiras, o Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR), na Vila Santa Cecília, é fechado para manutenção e pescaria da “Melhor Idade”. O Parque Aquático Municipal, na Ilha São João, estará fechado para manutenção das piscinas, retomando o atendimento na terça-feira (29), das 8h às 16h.

O Pipódromo Cidclei Damasceno Gonzaga, na Rodovia dos Metalúrgicos, estará aberto para todos os pipeiros que quiserem aproveitar o feriado. O funcionamento do espaço exclusivo para soltar pipas é das 7h às 18h, todos os dias, com rondas da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), principalmente nos fins de semana.