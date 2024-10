Previsão é de mais pancadas de chuva e trovoadas para esta sexta-feira - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 25/10/2024 11:26

Volta Redonda - Equipes da Prefeitura de Volta Redonda estão desde a tarde dessa quinta-feira (24) nas ruas atuando no rescaldo da chuva acompanhada de rajadas de vento de até 60 quilômetros por hora que atingiram a cidade até o período da noite. O foco do trabalho inicialmente é nos pontos mais atingidos, e a previsão é de mais pancadas de chuva ao longo do dia para esta sexta-feira (25), segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Funcionários da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SMSP) atuam na remoção de lama e de entulho e limpeza das ruas, recolhimento de galhos e árvores caídos por conta dos fortes ventos, desobstrução de sistemas de drenagem pluvial, entre outros serviços.

“Nossas equipes estão atuando desde essa quinta, mesmo debaixo de chuva, para minimizar os transtornos provocados pelo temporal. É fundamental que as redes de drenagem de água da chuva estejam desobstruídas, e as ruas estejam limpas para evitar alagamentos e transbordamentos. E vamos continuar trabalhando para garantir o bom funcionamento da cidade”, afirmou a secretária municipal de Serviços Públicos, Poliana Moreira.

A Coordenadoria Municipal de Proteção de Defesa Civil (Compdec) atua em conjunto com a SMSP e no período da chuva registrou 12 ocorrências, sendo a maioria (11) relacionadas a queda de galhos e árvores. Os bairros mais atingidos foram Rústico, Jardim Amália, Retiro, Laranjal e Bela Vista.

Uma interdição foi realizada pela Defesa Civil em uma residência no bairro Vila Brasília, por conta da queda de árvore sobre o imóvel. A família foi acolhida em casa de parentes.

Saae

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) informa que está atuando na recuperação gradativa do abastecimento de água na cidade, após o fornecimento ser interrompido em decorrência da chuva dessa quinta-feira (24), que provocou a queda de energia elétrica que alimenta a Estação de Tratamento de Água (ETA) do Belmonte. Segundo a autarquia, a interrupção da energia aconteceu ente 15h e 24h de quinta, sendo reestabelecida a operação da ETA por volta da 1h desta sexta.

Os sistemas de bombeamento dos bairros também foram afetados, sendo religados às 3h da madrugada desta sexta-feira, com a bomba do bairro Bela Vista ainda passando por reparos, segundo o Saae.

O abastecimento está sendo retomado gradativamente em toda a cidade e o Saae pede à população que faça o uso racional e consciente da água, evitando desperdícios, até que o sistema seja normalizado.