69 anos da Biblioteca Municipal Raul de Leoni foram completados em 22 de setembro passado - Cris Oliveira/Arquivo Secom PMVR

Publicado 24/10/2024 15:03

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Cultura (SMC) de Volta Redonda preparou um dia de festa para comemorar os 69 anos da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, completados em 22 de setembro passado. A celebração, que foi adiada por conta do período eleitoral, está marcada para a sexta-feira - 25 de outubro.

A programação cultural, no térreo da biblioteca, na Praça Rotary, na Vila Santa Cecília, começa às 9h e vai até às 16h. Às 10h, haverá apresentação do Coral Municipal. E na parte da tarde, às 15h, o Espaço Kids vai receber o grupo Brincando que se Aprende, que desenvolve atividades lúdicas com as crianças.

A companhia traz em sua apresentação um repertório infantil que inclui músicas autorais, canções populares, brincadeiras de roda e instrumentos reciclados, despertando a curiosidade e a magia do brincar. O público é convidado a cantar, dançar e brincar por meio de uma aprendizagem divertida que une arte, bem-estar, cuidado com o corpo e a mente, além de respeito à natureza.

A Biblioteca Sobre Rodas estará no local, durante toda a festa, fazendo troca de livros e recebimento de doações, dando acesso ao acervo e ofertando atividade de pintura para as crianças. Também das 9h às 16h, a equipe da Biblioteca Municipal vai fazer cadastro de novos usuários e empréstimo de livros. A tradicional Feira de Artesanato de Volta Redonda também ficará montada sob a biblioteca durante todo o dia.

“Será um dia de muita importância para a Cultura de Volta Redonda, pois iremos comemorar o aniversário da Biblioteca e ainda iremos fazer a abertura oficial do Salão de Humor, que é um dos eventos culturais mais tradicionais da nossa cidade”, disse o secretário Municipal de Cultura, Anderson de Souza, reforçando o convite para toda a população de Volta Redonda, a comunidade escolar, “será uma festa para toda família”, falou.

Abertura do 33º Salão de Humor de Volta Redonda

A abertura do 33º Salão de Humor de Volta Redonda será às 9h, no Espaço das Artes Zélia Arbex. A exposição vai reunir cerca de 50 trabalhos, com destaque para os vencedores em cada categoria - caricatura, charge, cartum, tira (história em quadrinhos) e o vencedor do prêmio “Melhor de Volta Redonda”, voltado para os residentes do município no salão de 2024.

No mesmo local, estará em cartaz uma mostra de caricaturas de Ziraldo, artista morto no último mês de abril, aos 91 anos. As obras foram desenhadas gratuitamente por artistas de diversos lugares do Brasil a convite do cartunista Amorim, que participa como jurado do Salão de Volta Redonda desde as primeiras edições.

As obras ficarão no espaço, que foi totalmente reformado e reaberto no início de julho passado, até o dia 25 de novembro e pode ser visitada, diariamente, das 9h às 19h.