Agentes removeram motocicleta irregular para o depósito público municipal - Divulgação/Semop PMVR

Publicado 23/10/2024 15:57

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), através da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), removeu ao depósito público, nessa terça-feira (22), uma moto com escapamento adulterado - tornando a barulhenta. O detalhe é que o veículo em mau estado de conservação estava estacionado em um ponto de ônibus no bairro Retiro quando foi flagrado pelos agentes em patrulhamento.

O caso aconteceu na Avenida Sávio Gama. A motocicleta não tinha retrovisores, estava em mau estado de conservação, inclusive com dispositivo para ligação direta. Durante o trabalho dos guardas municipais, um homem se apresentou como condutor, mas ele não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Devido ao estacionamento irregular e ao mau estado de conservação, os agentes removeram o veículo ao depósito público municipal.

O secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, frisou que ações como essas da GMVR não têm o foco em punir, mas sim de salvar vidas.

“Dirigir não é apenas colocar um veículo em movimento, mas principalmente respeitar as regras de trânsito. Enquanto alguns falam em ‘indústria da multa’, nós temos atuado visando salvar vidas. Muitas pessoas que estão no trânsito não são habilitadas e não sabem o que é um triângulo invertido, por exemplo, que é o sinal de ‘dê a preferência’. Desconhecendo essa sinalização o condutor se coloca em um grande risco, podendo até mesmo morrer. Respeitar as regras de trânsito é respeitar a vida”, salientou o secretário.