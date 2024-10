Projeto de cortes de cabelo gratuitos é destinado à população em geral - Divulgação/Secom PMVR

Projeto de cortes de cabelo gratuitos é destinado à população em geralDivulgação/Secom PMVR

Publicado 22/10/2024 19:44

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), está percorrendo os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) da cidade, oferecendo corte de cabelo e design de sobrancelhas. O projeto de cortes de cabelo gratuitos é destinado à população em geral. A atividade é uma iniciativa da Smas e envolve os alunos das oficinas de inclusão produtiva. A ação contará com a supervisão de instrutores do curso.

Nesta terça-feira (22), o serviço foi realizado no Centro de Referência à Assistência Social do bairro Nova Primavera; quarta-feira (23), é a vez do bairro Caieiras receber a iniciativa; quinta-feira (24), no Jardim Cidade do Aço; e sexta-feira (25), Água Limpa. O atendimento é realizado das 9h às 16h.

Na próxima semana, terça-feira (29), o serviço estará no Cras do bairro Santa Rita de Cássia e no Centro de Socioeducação Irmã Asunción de La Gándara Ustara (Cense VR), do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase), no bairro Roma. No dia 30, o serviço encerra a programação no Abrigo Seu Nadim, no bairro Aterrado.



A coordenadora do Programa de Inclusão Produtiva, Marlene Mota, responsável pelo projeto, explica que o serviço funciona como aula prática para os alunos que concluíram recentemente as oficinas de corte de cabelo, ofertadas pelo Programa de Capacitação e Inclusão Produtiva.

“Esse serviço percorre os bairros durante o ano inteiro. Ele beneficia tanto a população, que pode usufruir dos serviços de graça, quanto os alunos, que colocam em prática os seus conhecimentos”, ressaltou Marlene.

A secretária municipal de Assistência Social, Rosane Marques, destaca que o serviço tem como objetivo melhorar a autoestima da população. “Queremos cuidar da autoestima da nossa população e promover esses espaços é viabilizar uma vida melhor para eles. Além disso, é uma oportunidade para que os alunos que fizeram as nossas oficinas possam adquirir experiência e serem inseridos no mercado de trabalho”, disse a secretária.