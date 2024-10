Previsão é inaugurar a expansão do shopping no primeiro semestre de 2025 - Cris Oliveira/Secom PMVR

Previsão é inaugurar a expansão do shopping no primeiro semestre de 2025Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 22/10/2024 17:05

Volta Redonda - O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, recebeu na tarde dessa segunda-feira (21) o superintendente do shopping Park Sul, Alfredo Zanotta, e o gerente de Marketing, Rodrigo Mattos, que anunciaram, em primeira mão, o projeto de expansão do cento comercial. O shopping vai crescer quase 3,5 mil metros quadrados que vão abrigar até mais 40 lojas e dez quiosques, que devem gerar cerca de 700 empregos diretos e indiretos. A previsão é inaugurar a expansão no primeiro semestre de 2025.

O superintendente do shopping reforçou que o Park Sul é situado em Volta Redonda por sua posição estratégica, mas pensado para atender toda a região. “O município é cortado pelas rodovias Lúcio Meira (BR-393) e Presidente Dutra (BR-116), sendo de fácil acesso para todos os moradores do Sul Fluminense e também da região do Grande Rio”, falou Alfredo Zanotta, ressaltando o potencial econômico de Volta Redonda. “O potencial de consumo do município é de R$ 1,6 bilhões ao mês”, afirmou.

O prefeito Neto conheceu a proposta de expansão do Park Sul e ficou empolgado com os números apresentados pelos administradores do shopping. “Fico feliz em saber que dos 23 shoppings que administram, o de Volta Redonda foi o que mais cresceu em resultados. A necessidade de ampliação do espaço para receber novas lojas é sinal de que o município tem a economia forte e atrai novas marcas”, disse Neto, citando a informação de que pelo menos 28 das 40 novas lojas serão as primeiras na região.

Também participaram da reunião, no gabinete do prefeito Neto, o presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano (IPPU) de Volta Redonda, Abimailton Pratti; e o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré.

Prefeito recebe réplica do prêmio Abrasce

O shopping Park Sul recebeu, em junho de 2024, premiação da Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers), em que são reconhecidas as principais iniciativas desses centros comerciais em todo o país.

A conquista aconteceu pela parceria com o “Vírgula Hub de Inovação VR”, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET) ao lado de instituições como a UFF (Universidade Federal Fluminense), a Faperj (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro) e UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda), entre outras, que funciona dentro do shopping.

Por conta disso, a administração do Park Sul mandou confeccionar uma réplica do troféu recebido para entregar ao prefeito Neto e ao secretário da SMDET, Sérgio Sodré.