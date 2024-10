Com o suspeito foram encontrados cerca de meio quilo de maconha, um pino de cocaína e R$ 21 - Divulgação/PMERJ

Publicado 20/10/2024 12:45

Volta Redonda - Um suspeito de tráfico de drogas foi preso por policiais militares do 28o Batalhão da PM, no início da tarde deste sábado (19), no bairro Três Poços, em Volta Redonda.

Com o suspeito foram encontrados cerca de meio quilo de maconha, um pino de cocaína e R$ 21 em espécie. O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados para a 93a Delegacia de Polícia Civil (Volta Redonda), para o registro da ocorrência.