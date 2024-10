Suspeito, levado para a 93ª DP (Volta Redonda), foi autuado por vias de fato e ameaça, sendo ouvido e liberado - Divulgação/Semop

Publicado 17/10/2024 20:11

Volta Redonda - Agentes do Sistema Integrado de Segurança de Volta Redonda, composto por policiais militares do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) e um guarda municipal, detiveram nesta quinta-feira (17) um homem de 26 anos suspeito de agredir com um pedaço de madeira dois jovens no bairro Vila Santa Cecília. O homem acabou detido após as vítimas, de 16 e 18 anos, correrem em direção aos agentes em patrulhamento e pedirem ajuda.

O suspeito tentava sair do local quando foi abordado pelos agentes. A agressão teria ocorrido sem motivo aparente; o homem apresentava comportamento alterado, sendo necessário usar algemas para contê-lo. Mesmo contido e com a presença dos policiais militares e do guarda municipal, o suspeito ainda desferiu um chute em um dos rapazes, fazendo ameaças de morte a ele e a um dos PMs.

Levado para a 93ª Delegacia da Polícia Civil (Volta Redonda), o suspeito foi autuado por vias de fato e ameaça, sendo ouvido e liberado em seguida.

O secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, ressaltou o trabalho do Sistema Integrado de Segurança – que, segundo ele, favorece o fortalecimento de toda a rede do município, otimizando recursos e melhorando o policiamento, com foco na redução da criminalidade.

“O Sistema Integrado de Segurança exerce um policiamento suplementar, não substituindo os canais de emergência, como o 190 da Polícia Militar e o 153 da Guarda Municipal, mas possibilitando otimizar os recursos das forças de segurança. A orientação é que os agentes estejam atentos ao dia a dia e próximos da população, assim como foi nessa ocorrência. Parabenizo os agentes do Proeis e da Guarda Municipal envolvidos”, disse o coronel Henrique.