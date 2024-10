Ventania criou nuvem de 'pó preto' da CSN em vários bairros de Volta Redonda - Paulo Dimas/Reprodução

Ventania criou nuvem de 'pó preto' da CSN em vários bairros de Volta RedondaPaulo Dimas/Reprodução

Publicado 16/10/2024 19:18

Volta Redonda - Depois de uma longa estiagem e uma chuva rápida no fim de semana, Volta Redonda teve na tarde desta quarta-feira (16) uma chuva mais pesada, acompanhada de muitos ventos. Mas o que poderia ser um alívio para a seca prolongada causou um grande transtorno e preocupação para os moradores da cidade.

A ventania literalmente “levantou poeira” e criou uma nuvem do chamado “pó preto” - poluição causada pela operação da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) - que cobriu diversos bairros da cidade, como Retiro e Vila Mury. Depois da tempestade de pó, a chuva caiu mais forte, amenizando o problema.

Prefeito pede providências ao Inea

Depois da ventania e da “chuva” de pó preto, a pedido do prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, o deputado estadual Munir Neto, acompanhado do secretário municipal de Meio Ambiente de Volta Redonda, Anderson Silva, se reuniu nesta quarta-feira (16), com o secretário estadual de Meio Ambiente, Bernardo Rossi. O encontro aconteceu na sede do Inea (Instituto Estadual do Ambiente), no Rio.

Durante a conversa, Munir lembrou da importância do decreto que institui o Programa Estadual de Monitoramento de Partículas Sedimentáveis, que permite ao Governo do Estado fiscalizar a emissão de particulados, principalmente por conta da produção da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). O decreto foi feito após uma visita de Munir e do prefeito Neto ao Governo do Estado em 2023. Segundo o parlamentar, diante da nova legislação, a população quer saber quais providências podem ser tomadas a partir de eventos como o ocorrido hoje.

“Soube do que aconteceu em Volta Redonda nesta quarta-feira, da poeira que subiu com o forte vento e a chuva, o pó preto que voltou, e, atendendo a um pedido do prefeito Neto, viemos imediatamente cobrar o Inea agilidade na questão da fiscalização da poluição da CSN, para que isso acabe de uma vez, porque a população não aguenta mais”, afirmou Munir.

Em resposta, Rossi destacou o que a sua equipe técnica está fazendo e o que irá fazer para combater a poluição em Volta Redonda.

“Falamos dos próximos passos que iremos adotar, como, por exemplo, o ampliamento do monitoramento da poluição na cidade e também como iremos tornar pública a divulgação do nível da qualidade do ar, entre outros. Podem contar conosco”, ressaltou o secretário estadual de Meio Ambiente.

A reunião contou também com a participação da vereadora eleita em Volta Redonda, Carla Duarte, e a da chefe de Licenciamento Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) de Volta Redonda, Gizely Gomes, além de técnicos do Inea-RJ.