Reunião foi nesta quarta-feira (16), na sede da secretaria, no Rio de Janeiro - Divulgação

Reunião foi nesta quarta-feira (16), na sede da secretaria, no Rio de JaneiroDivulgação

Publicado 16/10/2024 18:14

Volta Redonda/Rio - O deputado estadual Munir Francisco divulgo que conseguiu com o Governo do Estado do Rio que seja aplicado novo asfalto na estrada Roma-Getulândia, que liga o bairro de Volta Redonda ao distrito de Rio Claro. A obra é uma antiga reivindicação dos moradores das duas cidades, principalmente quem utiliza a via frequentemente.

O acerto para a realização da obra foi feito durante reunião com o secretário estadual de Infraestrutura, Uruan Andrade, que também contou com a presença do prefeito de Rio Claro, Babton Biondi. O encontro foi nesta quarta-feira (16), na sede da secretaria, na cidade do Rio de Janeiro.

No total, serão sete quilômetros recuperados, partindo do Trevo do Pastel, no Roma, em Volta Redonda, até o acesso à RJ-155, em Getulândia. Pelo projeto pedido por Munir, a obra vai contemplar fresagem e troca do solo – onde for necessário – e aplicação de 48 mil metros quadrados de asfalto. Também será feita a limpeza da borda da via, para que retorne à sua largura original.

Segundo Munir, a expectativa é que os serviços tenham início antes do fim do ano.

"Esse novo asfalto vai melhorar a vida dos moradores de Volta Redonda, Rio Claro e Angra dos Reis que passam por aquela estrada, diminuindo o tempo de viagem e oferecendo mais segurança e conforto a todos. Agradeço mais uma vez a parceria com o governo do estado do Rio de Janeiro, que tanto tem feito pelo Sul Fluminense, e o prefeito de Rio Claro. E podem ter certeza que vem mais por aí, porque viemos várias solicitações de obras para o Sul Fluminense”, afirmou Munir Neto.

Uruan acrescentou que o governo do estado, por meio da Secretaria Estadual de Infraestrutura, vai fazer todo o esforço possível para recapear a Roma-Getulândia o mais rápido possível, a fim de oferecer melhores condições de trafegabilidade e segurança.

“Essa estrada é muito importante para os municípios e importante para nós. E queria dizer que esse homem, o Munir, defende os municípios do Médio Paraíba. Vocês são muito bem defendidos por ele”, afirmou.

O prefeito de Rio Claro, Babton Biondi, também destacou a atuação do parlamentar. “Só posso agradecer mais uma vez a esse grande parceiro da nossa região, do município de Rio Claro, sempre muito solícito e atendendo nossas demandas”, disse.