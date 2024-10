Alunos de Volta Redonda ficaram entre 10 melhores equipes no 7º Resende Open Internacional de Karatê - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 16/10/2024 15:41

Volta Redonda - Alunos das oficinas de Karatê, do Serviço de Convivência da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) de Volta Redonda, ficaram entre as dez melhores equipes no 7º Resende Open Internacional de Karatê, que aconteceu no último domingo (13), no Ginásio do Colégio Salesiano, em Resende.

Volta Redonda participou com quinze atletas com idades entre 6 e 64 anos, sendo quatro femininos e onze masculinos, e ficou em 9º lugar na classificação geral, conquistando 17 medalhas: três de ouro, quatro de prata e 10 de bronze. A equipe de Volta Redonda, que já treina há mais de três anos, disputou nas quatro modalidades: Katar, Komite, Armas (Kobudo) e Sem Armas (Formas).

O evento internacional contou com a participação de mais de 500 atletas do Brasil e de outros quatro países da América do Sul, de diversas idades. A competição foi organizada pela Federação Inter Estilos de Karatê do Rio de Janeiro (FIKARJ) e pela Confederação Nacional de Karatê do Brasil (CNKB).

O instrutor das oficinas de karatê, que acontecem em cinco Centro de Referência de Assistência Social (Cras), Eduardo Casano, disse que a participação dos atletas superou as expectativas.

“A competição traz muito mais do que só a parte física, mas a mental e a sentimental também. Uma preparação futura para lidar com o perder e ganhar na vida. Isso ajuda preparar a criança e o adolescente para o futuro. Seja para universidade, emprego ou até mesmo na vida pessoal”, ressaltou o instrutor.

Segundo a coordenadora do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Patrícia Pereira, que esteve na competição, foi muito importante a participação dos alunos.

“O foco é promover e exaltar a prática esportiva como instrumento de formação de personalidade. Através do esporte se promove a integração, o desenvolvimento social e desportivo. E ainda oportunizamos a participação de vivências junto a campeonatos conceituados como esse. Isso estimula os nossos usuários a sensação de pertencimento em todas as esferas. O resultado e consequência de um excelente trabalho em equipe”, disse.

Para a secretária de Assistência Social de Volta Redonda, Rosane Marques, o resultado da competição mostra a qualidade do trabalho desenvolvido.

"A oferta do esporte para essas criança e adolescentes, auxilia na saúde, disciplina e ainda representa uma oportunidade de tirar a criança da rua. Todos estão de parabéns pela conquista! O mais importante é participar, mas quando eles conseguem um desempenho assim é motivo de mais comemoração. Sucesso a todos, e que na próxima possamos participar com o mesmo espírito esportivo de todos os nossos times", afirmou a secretária.