Asfaltamento começa na manhã desta quarta-feira (16) na Rua Capitão Benedito Lopes Bragança, no São Geraldo - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 15/10/2024 17:33

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda comunica que terá início na manhã desta quarta-feira (16) o serviço de asfaltamento da Rua Capitão Benedito Lopes Bragança, no bairro São Geraldo. Segundo a empresa responsável pela obra, os trabalhos de escavação e fresagem começarão nas proximidades do Supermercado Spani e prosseguirão em meia pista até a esquina com a Avenida Amaral Peixoto, no Centro, e serão sucedidos pela aplicação de asfalto.

Quando concluída essa parte, o serviço será feito no sentido inverso. Serão aplicados cerca de 10 mil metros quadrados de asfalto na via, que tem 1.150 metros de extensão.

A recomendação para os motoristas que venham da Rodovia dos Metalúrgicos em direção ao Centro/Jardim Amália é seguir pela via, passando pelo bairro Colina e depois acessando a Amaral Peixoto pela rua lateral ao viaduto Heitor Leite Franco. Os condutores em direção a bairros como Santo Agostinho e Três Poços, entre outros, têm como opção a Rodovia do Contorno.

Já os condutores que se dirigem para bairros como a Vila Santa Cecília podem também seguir pela Rodovia dos Metalúrgicos até a Avenida Amaral Peixoto ou passar pelo Monte Castelo e Sessenta; uma terceira opção é dar a volta pelos bairros Casa de Pedra e Siderópolis, chegando à Sessenta e dali para a Vila.