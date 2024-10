Coronel Henrique apresentou avanços do município na segurança e qualidade de vida da Melhor Idade - Divulgação/Semop PMVR

Publicado 15/10/2024 11:53

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Ordem Pública de Volta Redonda (Semop) participou nesta segunda-feira (14) do Projeto “Viva + Saúde”, da Associação dos Aposentados e Pensionista de Volta Redonda (AAP-VR). Com o tema “Prevenção e qualidade de vida do idoso”, o secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, apresentou os avanços que o município teve na segurança e na qualidade de vida da Melhor Idade.

O coronel Henrique disse que Volta Redonda é uma cidade que valoriza os idosos através da Saúde, da Assistência Social e do Esporte, mas que havia uma lacuna na Segurança Pública que foi sanada com a criação da Patrulha de Proteção ao Idoso, da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), em junho de 2022.

“Muitos idosos sofriam violência e tentavam fugir desse problema por meio dos grupos de convivência ou com atividades esportivas que eram oferecidas pelo município. A Segurança Pública então entrou nessa briga pelos direitos dos idosos e passamos a capacitá-los, levando informações sobre o Estatuto da Pessoa Idosa. Afinal, não adiantava termos uma estrutura se os idosos não tinham conhecimento de seus direitos. Hoje, qualquer pessoa capacitada pela Secretaria de Ordem Pública é capaz de reconhecer uma situação de violência e procurar a ajuda necessária”, afirmou o coronel Henrique.

Para o secretário municipal de Ordem Pública, o trabalho de proteção aos idosos feito pela Semop é sinônimo de pioneirismo e sucesso, tornando-se referência para outros municípios.

“Já estivemos em Barra Mansa, Barra do Piraí e Iguaba Grande, na Região dos Lagos. É um trabalho consistente na proteção aos idosos, com atividades e palestras sobre o Estatuto da Pessoa Idosa diariamente, onde já foram capacitadas mais de 6 mil pessoas. Temos atuado também nos ônibus, abordando a questão dos assentos preferenciais e o direito do acesso ao coletivo”, citou o secretário.

Estrutura e rede de atendimento

Os atendidos pela Patrulha de Proteção ao Idoso, formada por dois guardas municipais e um psicólogo, recebem o apoio de diversos órgãos como o Creas (Centro de Referência Especializado em Assistência Social), o Cras (Centro de Referência de Assistência Social) e o Nuai (Núcleo de Atendimento ao Idoso), na Polícia Civil (93ª DP).

Botão de ajuda com GPS

Uma medida que já está em andamento é o botão de pedido de ajuda destinado aos idosos vítimas de violência em Volta Redonda. O dispositivo com sistema de georreferenciamento (GPS) fica no celular e de forma silenciosa pode ser acionado com um apertar de botão. Ele indica com precisão a localização do chamado para que a Polícia Militar e a GMVR possam atuar com rapidez em situações de iminente perigo.

Como procurar ajuda?

Para denunciar casos de violação de direitos ou violência aos idosos, as pessoas podem ligar para o 197 – telefone do Nuai, na Polícia Civil (93ª DP) –; 153, Guarda Municipal ou Disque Direitos Humanos; e o Disque 100 (serviço nacional). As pessoas também podem procurar ajuda na própria 93ª DP; com a Patrulha do Idoso; ou na Assistência Social Jurídica da Smas (Secretaria Municipal de Assistência Social).