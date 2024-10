Palco Sobre Rodas contribui para incentivar artistas e descobrir novos talentos - Arquivo/Secom PMVR

Publicado 14/10/2024 12:34

Volta Redonda - O projeto Palco Sobre Rodas segue a todo vapor, beneficiando mais três bairros nesta semana. As apresentações, que acontecem de terça a quinta-feira, sempre às 19h, vai marcar presença na terça (15), no bairro Açude, na esquina entre as ruas 3 e 5; quarta-feira (16), no Jardim Normândia, na praça da Rua Itamar de Assis Pereira, e na quinta-feira (17), no Jardim Cidade do Aço, na praça da Rua Frei Henrique Soares. O evento é gratuito e aberto a todos os moradores.

Entre as atrações do projeto de cultura itinerante estão o teatro infantil e juvenil, shows musicais, ventríloquo, mágico, pintura de rosto, display para fotos, malabares e palhaços. As principais atrações ocorrem em um palco que fica sobre um caminhão na parte da carroceria.

O objetivo do projeto, que está na sua segunda temporada, é de levar alegria, magia e cultura para os bairros de Volta Redonda. Este ano serão 80 apresentações para celebrar a cultura e fortalecer os laços comunitários, além de proporcionar momentos inesquecíveis para todas as idades, principalmente para os moradores que moram em bairros mais distantes da região central.

O Palco Sobre Rodas contribui também para incentivar os artistas e possibilita a descoberta de novos talentos, além de promover a reflexão sobre temas atuais e estimular a interatividade e sociabilidade entre os vizinhos e familiares, democratizando a cultura de levar entretenimento de qualidade para as ruas de Volta Redonda.

A iniciativa tem patrocínio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da lei de incentivo à cultura e da Light, além do apoio da Prefeitura de Volta Redonda e da Secretaria Municipal de Cultura (SMC). A realização é da Viraliza Comunicação e do Blog Minuto Cultural.

Confira a programação deste mês de outubro:

22/10 – Terça-feira: Santo Agostinho (praça principal do bairro, ao lado do ginásio);

23/10 – Quarta-feira: Parque das Garças (quadra da Rua das Maritacas);

24/10 – Quinta-feira: Padre Jósimo (ao lado do ginásio);

29/10 – Terça-feira: Santa Rita de Cássia (Rua da Granja em frente à quadra do bairro);

30/10 – Quarta-feira: Jardim Belmonte (Rua Cecília de Meirelles);

31/10 – Quinta-feira: Roma II (Rua 10 na praça no ponto final do ônibus).