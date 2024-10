Zoo-VR, único público do país com entrada franca, foi opção de lazer para famílias - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 14/10/2024 11:57

Volta Redonda - O final de semana foi de muita diversão no Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR). Mais de 10 mil pessoas passaram pelo local que contou com uma programação especial em comemoração ao Dia das Crianças. O Zoo-VR, único público do país com entrada franca, foi uma excelente opção de lazer para toda a família.

Além das opções frequentes, o espaço recebeu atrações especiais pela data, como cama elástica, pula-pula, piscina de bolinhas, além de distribuição gratuita de picolé e pipoca. Já no domingo (13), em uma parceria com o Sesc-RJ (Serviço Social do Comércio), as crianças tiveram acesso a jogos educativos.

O Zoológico Municipal possui ainda diversas atrações como os cerca de 300 animais de várias espécies; espaço para piquenique; o recinto de imersão, que promove mais proximidade com os animais; e área verde para o lazer no entorno da Floresta da Cicuta.

O parquinho das crianças do Zoo possui dois brinquedos – um balanço e uma gangorra – adaptados para cadeirantes, para que as crianças do grupo de PCDs (Pessoas com Deficiência) brinquem junto com as outras, cada uma do seu lado do equipamento. O diretor do Zoológico Municipal, biólogo Jadiel Teixeira, afirmou que o local recebeu pessoas de várias cidades da região para o lazer.

“É uma área totalmente arborizada, com muito verde, para o lazer das famílias, brinquedos para as crianças, além de ser um local seguro para todos. Muita coisa para as crianças e os pais verem. E nesse final de semana o que fez mais sucesso foram os brinquedos como a cama elástica e a distribuição de picolés e pipoca. Além disso, o espaço para piquenique ficou muito cheio”, disse Jadiel.