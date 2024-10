Brinquedos foram arrecadados através de uma campanha realizada por alunos do UniFOA - Divulgação/Secom PMVR

11/10/2024

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), recebeu na tarde dessa quinta-feira (10), uma doação de brinquedos arrecadados através de uma campanha realizada pelos cursos de Administração, Ciências Contábeis e Escola de Gestão e Negócios do Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA).

A entrega foi feita pelo professor Rodrigo da Costa Alves, da Escola de Gestão e Negócios dos cursos de Administração e Ciências contábeis do UniFOA.

“É uma satisfação muito grande poder proporcionar essa troca de conhecimento e de responsabilidade social. Nos colocamos à disposição para realizar tudo que for possível para que esse trabalho em conjunto possa proporcionar o melhor bem-estar coletivo e social para a nossa comunidade. Obrigado por ter participado conosco desse processo”, agradeceu o professor.

De acordo com a secretária municipal de Assistência Social, Rosane Marques, essa é mais uma iniciativa social realizada através da parceria com a instituição de ensino e a administração municipal.

“Essa é uma parceria de sucesso, que nos ajuda o ano todo. Que vocês continuem a trazer projetos para a assistência para beneficiar a nossa população, que precisa desse olhar acadêmico. A troca desse olhar com a assistência é de fundamental importância”, disse Rosane Marques.

A diretora do Departamento de Proteção Básica (DPB) da Smas, Raquel Marques Coutinho, ressaltou que os brinquedos serão distribuídos para as crianças que frequentam os equipamentos da assistência social de Volta Redonda.

“Queremos agradecer muito ao UniFOA e os alunos pelo excelente projeto. Com certeza esses brinquedos serão muito bem-vindos nas nossas unidades do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e nos equipamentos da proteção especial. Que essa iniciativa só se fortaleça”, comemorou a diretora.

A estudante Cathelen Martins da Silva, do curso de Ciências Contábeis e que estava representando os alunos do UniFOA, destacou a importância do projeto.

“É muito gratificante participar de um projeto como esse, em parceria com a prefeitura de Volta Redonda. O UniFOA já vem trabalhando nesse projeto pelo segundo ano consecutivo, fazendo arrecadação dos brinquedos e agasalhos. É muito importante essa experiência no meio acadêmico para que, no futuro, possamos levar também para a nossa vida profissional. Estamos muitos felizes”, finalizou a aluna.