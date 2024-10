Quatro ônibus partiram rumo à cidade de Campos do Jordão (SP), a 'Suíça Brasileira' - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Quatro ônibus partiram rumo à cidade de Campos do Jordão (SP), a 'Suíça Brasileira'Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 10/10/2024 16:10

Volta Redonda - Os passeios realizados pelos grupos de terceira idade que participam do programa “Viva a Melhor Idade”, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) de Volta Redonda, foram retomados nesta quinta-feira (10). Quatro ônibus com cerca de 270 pessoas – entre idosos, profissionais da Smel e da agência de turismo que organiza as viagens – partiu rumo à cidade de Campos do Jordão – localizada na Serra da Mantiqueira, no estado de São Paulo, e chamada de "Suíça Brasileira" pela sua arquitetura baseada em construções europeias e pelo seu clima mais frio que a média brasileira. O embarque aconteceu na Praça Sávio Gama, no Aterrado.

Vicência Oliveira, moradora do bairro Santa Cruz, é praticante da ginástica para a Melhor Idade e já participou de passeios anteriores (incluindo destinos como Caxambu-MG e Petrópolis-RJ). Ela fala que a expectativa era grande para conhecer e aproveitar em Campos do Jordão.

“Espero aproveitar tudo que eu puder, dançar, gosto bastante. Estou curiosa porque todo mundo fala que a cidade é muito bonita, aconchegante, e é bom sair para conhecer novos lugares”, disse animada, lembrando como os passeio da Melhor Idade ajudam também na saúde.

“É muito bom pra tudo. Pra gente estar interagindo com outras pessoas. Na ginástica, participa, brinca, a gente conversa, vê que os problemas da gente não são tão grandes como parecem, e ali um ajuda ao outro. Faz muito bem, eu amo. Sempre falo: gente, participa, aproveita, vai, é muito bom pra saúde”, ressaltou Vicencia.

Junto dela estavam participantes das atividades da Smel dos bairros Retiro, Santa Cruz, Três Poços e Jardim Amália. A secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, prestigiou o embarque dos grupos e lembrou da importância da participação nos programas da secretaria como requisito para viajar.

“Estava todo mundo aguardando ansiosamente. E é isso aí: quem pratica saúde, faz atividade física, tem direito a fazer o passeio. Boa viagem para todos”, incentivou a secretária.

Viagens

As viagens começaram dia 30 de abril e foram suspensas durante o período eleitoral, sendo retomadas nesta quinta-feira. Os passeios estão beneficiando cerca de dez mil participantes dos programas para a Terceira Idade realizados pela prefeitura de Volta Redonda por meio da Smel e da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas).

Retomado pela prefeitura em 2022, com viagens para Teresópolis (RJ), e em 2023 para Caxambu, em Minas Gerais, a iniciativa busca promover saúde para a terceira idade, sendo um bônus para quem pratica ativamente as atividades promovidas pela prefeitura.

Programação

Além de conhecer Campos do Jordão, a Melhor Idade contará com todas as comodidades do Hotel Estoril, onde está hospedada. Os idosos são recebidos com almoço e, com a tarde livre, podem realizar passeios a pé pela cidade para desfrutar das maravilhas de Campos de Jordão – e em especial de Capivari, centro turístico do município onde estão várias lojas, cafeterias, chocolaterias e a famosa Baden Baden, fabricante de cerveja artesanal, além do Boulevard Geneve, uma viela coberta por guarda-chuvas e luzes.

Para encerrar o dia, a terceira idade participa de um bingo seguido de chá da tarde, e um baile com música ao vivo com buffet de autosserviço.