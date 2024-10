Próteses oculares serão disponibilizadas para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 09/10/2024 16:17

Volta Redonda - Visando garantir acessibilidade e inclusão social, a Prefeitura de Volta Redonda, por meio do Centro Especializado de Reabilitação (CER III), da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizou nesta quarta-feira (9), as primeiras medições para definir condições de adaptação, volume adequado, tipo e tamanho ideal das próteses oculares que serão disponibilizadas para os pacientes do Sistema único de Saúde (SUS).

De acordo com o protesista Claudio Osmar Silva, responsável pela avaliação, a entrega será realizada em etapas, já que o produto é feito sob medida de acordo com a anatomia da cavidade ocular e a estética do outro olho.

“Essa avaliação serve para prepararmos um molde específico para cada paciente. Estamos fazendo as medidas, verificando a cor e vamos levar para o nosso laboratório, preparar esse trabalho e voltar para entregar, no início de novembro”, explicou o profissional.

O uso de próteses oculares é indicado para pessoas que tiveram algum trauma, doença ou nasceram com alguma anomalia que modificou a aparência do globo ocular ou precisaram fazer a retirada total ou parte dele. Elas ajudam a recuperar o volume orbitário prevenindo o colapso e a deformidade palpebral, preservando a simetria e estética facial e melhorando de forma significativa a autoestima do usuário, além de proteger a cavidade ocular contra possíveis agentes externos.

De acordo com o coordenador do Centro Especializado de Reabilitação (CER III), Vladimir Lopes de Souza, esse serviço visa atender a demanda do CER III, que é referência também em reabilitação visual.

“Esse serviço era disponibilizado em Niterói, mas desde o ano passado está sob nossa responsabilidade. Isso significa que atendemos todos os pacientes do Sul Fluminense, e, por conta disso, fizemos um levantamento dos pacientes que estavam solicitando a prótese, abrimos um processo de compra e hoje estamos começando o processo de entrega das próteses”, explicou o coordenador.

Vida nova

Para Claudina Tereza Luiz, 64 anos, moradora do bairro Nova Primavera, a colocação dessa prótese significa uma vida nova. Ela precisou retirar o globo ocular esquerdo há cerca de quatro anos por conta de uma infecção.

“A colocação dessa prótese vai mudar a minha vida e, principalmente, minha autoestima. Tenho certeza de que serei uma pessoa mais alegre, pois hoje tenho vergonha até de sair de casa. Já estou ansiosa para chegar o dia de colocar minha prótese”, disse dona Claudina.

CER III

O Centro Especializado de Reabilitação foi habilitado em 2016 e, desde então, é referência para a reabilitação física, intelectual e visual para os doze municípios do Médio Paraíba. A maior demanda é de reabilitação física de outros municípios, principalmente para amputação, prótese e órtese.

Em breve o CER III ganhará um novo espaço na Arena Esportiva Nicolau Yabrudi, no bairro Voldac. Quando pronta, a estrutura do novo CER III terá mais de 30 salas de atendimento, divididas em três pavimentos, com projeto arquitetônico acessível – incluindo piso e mapa tátil, rampas, corrimãos e barras de apoio.

No térreo do novo CER III vão ficar os consultórios de oftalmologia, neurologia, ortopedia, psiquiatria, pediatria, odontologia e oficina de órtese e prótese. No segundo piso será o atendimento do Follow–Up (Centro de referência para crianças com atraso no desenvolvimento motor e intelectual), com consultórios de pediatria, fonoaudiologia, psicologia, assistência social, salas de fisioterapia, integração sensorial, terapia intensiva motora e tratamento intensivo cognitivo.

Já o terceiro pavimento será destinado à reabilitação física, intelectual e visual, e contará com consultórios, salas de fisioterapia, integração sensorial, orientação visual de mobilidade, atividade de vida prática (espaço que simula os ambientes de uma residência) e ginásio terapêutico.

O Centro Especializado de Reabilitação, que funciona hoje na sede da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), no antigo Hospital Santa Margarida, no bairro Niterói, atende a pacientes com deficiências visual, física e intelectual de Volta Redonda e de outros 12 municípios da região.

O novo espaço vai permitir integração da assistência para este público, que inclui ainda o Polo de Ostomizados – que, assim como o Follow-Up, funciona em local separado.