Secretário de Ordem Pública, coronel Henrique alertou para riscos com possíveis reações violentas - Divulgação/Semop PMVR

Publicado 08/10/2024 16:03

Volta Redonda - Um homem de 32 anos foi intimado a depor na 93ª Delegacia da Polícia Civil (Volta Redonda), após ser flagrado vestido como personagem de uma série de filmes de terror e assustar pessoas próximas a um bar no bairro Aterrado. O caso aconteceu na noite do dia 25 de setembro e será investigado como “fato atípico”. O mascarado foi identificado por agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) após ser flagrado por câmeras do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública).

As imagens mostram o suspeito fantasiado parando o veículo que dirigia no meio da rua e desembarcando na Rua Coroados, em frente a um bar, em que havia grande concentração de pessoas. Após desembarcar e caminhar pela calçada sem falar com ninguém, chegando a assustar algumas pessoas, ele retornou ao carro e saiu com o veículo em alta velocidade. Frequentadores do bar também gravaram imagens da ação do suspeito.

Os agentes chegaram até o suspeito através do sistema de monitoramento do município, onde foi possível fazer a leitura da placa do carro utilizado – um Honda Civic – e traçar o percurso feito por ele. Aliado a essas informações e a um trabalho de inteligência feito pela Semop, foi possível chegar até o proprietário do veículo e suspeito de ser autor da ação.

O homem foi localizado no seu local de trabalho e contou aos agentes da Ordem Pública e guardas municipais que tudo se tratou de uma aposta entre amigos, se comprometendo a não fazer de novo.

O secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, alertou sobre os perigos de comportamentos como esse.

“Um comportamento desses pode gerar um problema sério, porque a gente nota que algumas pessoas se assustaram e correram. Naquele local poderiam ter profissionais de segurança pública que podiam identificar aquela situação como de risco, ou até mesmo outro cidadão que poderia ter reagido de forma contundente. Atos como esse colocam em risco a integridade física da pessoa fantasiada, assim como de outras que estão ao seu redor. Nós desaconselhamos qualquer situação semelhante”, frisou o coronel Henrique.