Após a conclusão da formação, mulheres estarão aptas a ocupar cargos iniciais na CSN - Divulgação

Publicado 07/10/2024 21:38

Volta Redonda - A CSN iniciou nesta segunda-feira (7), na ETPC (Escola Técnica Pandiá Calógeras), o treinamento de 77 mulheres do programa Capacitar, resultado de uma parceria com a Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), e da Secretaria Municipal de Ação Social (SMAS). A empresa oferecerá formação teórica e prática, preparando as participantes para atuar em cargos operacionais, de logística e manutenção.

Durante o treinamento, as mulheres receberão capacitação em áreas estratégicas, como operação siderúrgica, operação de ponte rolante, operação de máquinas móveis e mecânica de manutenção. Após a conclusão da formação inicial de um mês e meio, elas estarão aptas a ocupar cargos iniciais na CSN.

“Entrar para o Capacitar é uma oportunidade para muitas mulheres desempregadas, mães, esposas e donas de casa se capacitarem para o mercado de trabalho. Estou muito feliz porque passamos por várias etapas e estamos aqui para mostrar que somos capazes”, disse Keila Carvalho de 53 anos, uma das contratadas que participa do programa.

Outra participante, Marluce Leite, 53 anos, afirmou: “Minha experiência está sendo muito proveitosa. Minha expectativa é crescer e assumir novas responsabilidades. Com 53 anos, sei que a idade pode ser um desafio, mas é muito bom encontrar um lugar onde somos bem recebidos e valorizados”.

Além do conhecimento técnico, as participantes do programa também recebem salário e todos os benefícios oferecidos pela empresa durante o período de capacitação. O programa é parte do projeto da CSN de promover a inclusão e o desenvolvimento profissional de mulheres na indústria.

“Acreditamos no potencial transformador da inclusão e da diversidade. Este programa é uma oportunidade de capacitar e integrar mais mulheres em nossa força de trabalho, contribuindo para um ambiente mais equitativo e inovador”, afirmou Ana Paula Soares, Gerente de Gente e Gestão da CSN.

Esse programa é um exemplo da parceria da CSN com a comunidade, e há a previsão de uma nova turma de aproximadamente 140 mulheres para dezembro de 2024, ampliando ainda mais o impacto dessa iniciativa.