Após reforma, unidade tornou-se referência em exames por imagem - Cris Oliveira/Secom PMVR

Após reforma, unidade tornou-se referência em exames por imagemCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 04/10/2024 14:47

Volta Redonda - Há exatamente um ano, em 4 de outubro de 2023, a Policlínica da Mulher, unidade da Rede Municipal de Saúde de Volta Redonda, foi entregue reformada e modernizada à população. O investimento de R$ 1,75 milhão – dividido entre obras de infraestrutura, renovação de todos os equipamentos e mobiliário – resultou em quase 43,5 mil atendimentos em um ano.

A unidade recebeu novos equipamentos e se tornou referência em exames de diagnóstico por imagem, importante para detecção do câncer de mama, entre outras enfermidades, e é pioneira em oferecer os procedimentos com aparelho 4D pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

“No ano passado, o espaço foi modernizado e equipado. Além de pintura, revestimento, piso tátil (de acordo com as normas de acessibilidade) e mobiliário novos, recebeu os novos equipamentos, que garantiram mais conforto às pacientes e funcionários”, reforçou a secretária Municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha, ressaltando que o resultado apresentado um ano após a renovação comprova a importância do investimento.

Entre os serviços ofertados estão seis tipos de ultrassonografias (obstétrica, transvaginal/gestante, doppler obstétrica, morfológica e mamária bilateral), além do ecocardiograma fetal. Juntos, esses exames totalizaram 4.801 atendimentos no intervalo de um ano.

No mesmo período, a Policlínica da Mulher realizou 25.015 atendimentos ambulatoriais, incluindo consultas com mastologista, ginecologista, cardiologista, endocrinologista, atendimentos do PNAR (Pré-Natal de Alto Risco) e de patologia cervical. Além desses, a unidade ofertou 5.012 atendimentos pela equipe multidisciplinar, formada por nutricionista, enfermeiro, assistente social e psicólogo clínico; e 8.560 atendimentos feitos por técnicos de enfermagem.

Espaço de cuidado com a saúde da mulher

A coordenadora da Policlínica da Mulher, Suzanne Balieiro Mesquita, explicou que o cuidado com a promoção à saúde e prevenção de doenças se inicia com o acolhimento nas unidades da Atenção Primária em Saúde. “As consultas para Policlínica da Mulher são agendadas através do sistema de regulação, a partir dos encaminhamentos gerados pelas Unidades Básicas”, ressaltou.

A Policlínica da Mulher conta com atendimento especializado por meio de equipe multidisciplinar, voltado ao cuidado integral à saúde da mulher, através da assistência do Pré-natal de Alto Risco (PNAR), Ginecologia Geral, Infanto Puberal, Patologia Cervical, Inserção de DIU, Climatério e Menopausa e Mastologia.

“Ainda no Pré-natal de Alto Risco nossas gestantes recebem acompanhamento especializado, contando com apoio de nutricionista, psicólogo, assistente social, endocrinologista e cardiologista”, afirmou Suzanne.

A Policlínica da Mulher fica na Rua Luiz Alves Pereira, nº 30, no Aterrado, e atende pelo SUS (Sistema Único de Saúde) de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h.