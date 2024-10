Proeis permite que PMs sejam contratados para trabalhar em seus dias de folga - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 04/10/2024 14:12

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), vai abrir novas para a capacitação de policiais militares voluntários que queiram integrar o Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança Pública) na cidade. O convênio com a Secretaria de Estado da Polícia Militar permite que PMs sejam contratados para trabalhar em seus dias de folga. A medida vai possibilitar uma ampliação do policiamento nas ruas de Volta Redonda no período noturno.

Ao todo são 300 vagas, com inscrições abertas nos dias 8, 9 e 10 deste mês. Os interessados em participar dessa nova etapa do programa devem se inscrever na sede da Semop, na Ilha São João. As vagas são limitadas a 100 voluntários por dia e serão abertas a partir das 8h, com distribuição de senhas. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (24) 3511-3778.

O secretário municipal de Ordem Pública, Luiz Henrique Monteiro Barbosa, o coronel Henrique, explicou que o reforço policial atende a um planejamento feito de forma integrada entre a Semop e os órgãos de segurança do município, com base na mancha criminal e no policiamento de proximidade.

“A expansão do policiamento vai continuar beneficiando todos os bairros de Volta Redonda, mas agora também no período noturno. Serão 20 policiais por dia. Esses profissionais serão capacitados, com intuito de promover o conceito de polícia cidadã, para que a população possa ter ainda mais confiança nos órgãos de segurança, participando ativamente das ações da Segurança Pública, auxiliando na prevenção e no combate aos atos ilícitos. Afinal, não existe sucesso na segurança pública sem a participação da sociedade”, disse coronel Henrique.

Reforço de viaturas e bases integradas

A ampliação do contingente policial conta também com novas viaturas. A Semop está em processo de aquisição de veículos para serem incluídos no policiamento diário do Proeis. A previsão é que eles cheguem no mês de novembro.

Aliado ao patrulhamento do Proeis, a Segurança Pública de Volta Redonda conta com as bases integradas no Retiro (próximo à subprefeitura), Vila Rica/Tiradentes, Santo Agostinho, Vila Santa Cecília (na sede da Operação Segurança Presente) e na Vila Mury, no 5º Comando de Policiamento de Área (CPA). Esses locais funcionam integrados ao Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) como pontos de monitoramento por câmeras dessas microrregiões. As imagens do Ciosp também são disponibilizadas ao Ministério Público estadual, às polícias Civil (93ª DP), Militar (28º BPM) e Federal; e à 5ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM).