Despejo, filmado por moradores, foi na segunda-feira (30) e na quinta-feira (3) homem teve que recolher entulho - Divulgação/Semop PMVR

Despejo, filmado por moradores, foi na segunda-feira (30) e na quinta-feira (3) homem teve que recolher entulhoDivulgação/Semop PMVR

Publicado 03/10/2024 19:09 | Atualizado 03/10/2024 19:14

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), através de denúncia e monitoramento das câmeras do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), identificou um homem responsável pelo descarte irregular de entulhos em uma calçada do bairro São Luiz, em Volta Redonda. O despejo aconteceu na última segunda-feira (30) e foi filmado por moradores, que fizeram a denúncia à Ordem Pública.

De posse das imagens que mostravam o veículo utilizado no descarte irregular, equipes do Ciosp descobriram o suspeito e o endereço. Em seguida, agentes da Semop foram até a casa dele, que admitiu a conduta inadequada e se comprometeu a retornar ao local e retirar todo o entulho deixado sobre a calçada. A retirada aconteceu nesta quinta-feira (3) e foi acompanhada de perto por agentes da Semop.

“Não existe sucesso na segurança pública sem a participação da sociedade e este caso é mais um exemplo disso. Recebemos denúncias com imagens do descarte irregular e através delas, com uso de softwares de ponta e as câmeras de monitoramento do Ciosp, conseguimos localizar o responsável, que se comprometeu a limpar o local. Parabenizo os nossos agentes e também o autor da denúncia. Uma cidade segura é também uma cidade limpa”, afirmou o secretário da Semop, Luiz Henrique Monteiro Barbosa, o coronel Henrique.