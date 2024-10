Objetivo é gerar proximidade entre o segmento e as forças de segurança - Divulgação/Semop PMVR

Publicado 01/10/2024 17:06

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) formou um grupo de WhatsApp exclusivo com comerciantes da Feira Livre de Volta Redonda. O objetivo é gerar proximidade entre o segmento e as forças de segurança do município, facilitando a atuação dos agentes. O canal de comunicação foi criado neste domingo (29) a partir da inclusão de 150 feirantes, cadastrados através de visitas de funcionários da Semop.

O secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, disse que, com ainda mais segurança, espera poder favorecer o aquecimento da economia local.

“Queremos que os locais onde a Feira Livre acontece possam ser ainda mais seguros, tanto para quem trabalha quanto para quem vai à feira, possibilitando que mais pessoas se sintam à vontade para frequentá-la. Sabemos da importância dessas pessoas para a economia da cidade. Acreditamos muito na segurança de proximidade, porque hoje não há sucesso na segurança pública sem a participação da sociedade. Dessa forma, vamos conseguir ter um cidadão de bem que vai poder colaborar com a segurança pública, encurtando a distância entre o problema e a solução”, disse coronel Henrique.

Maior participação popular

Com a ideia de tornar a população cada vez mais participativa na segurança de Volta Redonda, a Secretaria de Ordem Pública possui grupos de WhatsApp com quase 10 mil participantes, dos mais diversos segmentos. Além dos feirantes, há canais com comerciantes dos Mercados Populares, taxistas e diversos bairros. Os resultados têm sido positivos, segundo o coronel Henrique.

“Os resultados têm sido fantásticos, principalmente na prevenção de crimes. Estamos conseguindo dar uma rápida resposta às demandas da população e isso gera credibilidade e maior sensação de segurança. O objetivo é que o cidadão de bem confie e participe conosco cada vez mais”, enfatizou o secretário.