Em setembro, tenda percorreu shoppings, cadastrando 80 colaboradores da segurança pública - Divulgação/Semop PMVR

Em setembro, tenda percorreu shoppings, cadastrando 80 colaboradores da segurança públicaDivulgação/Semop PMVR

Publicado 30/09/2024 16:00

Volta Redonda - A “Tenda de Proximidade”, projeto da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) criado em março deste ano, com a proposta de fortalecer ainda mais a segurança pública em Volta Redonda, está cadastrando moradores em grupos de WhatsApp – os chamados “Aliados da Ordem Pública”. Em setembro, a iniciativa percorreu os shoppings da cidade, coletando dados de 80 pessoas que se tornaram colaboradores da segurança pública.

Na última quinta-feira (26), 40 pessoas que passavam pelo Sider Shopping, na Vila Santa Cecília, se cadastraram nos grupos. Mesmo número de novos aliados cadastrados no Shopping Park Sul, no bairro São Geraldo, em ação realizada no dia 13 deste mês.

Os grupos de WhatsApp em que os moradores são incluídos tem a gerência da Semop. O secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, explicou que através da “Tenda de Proximidade” a secretaria quer estar mais próxima da população, além de facilitar a atuação dos agentes da segurança pública nos bairros da cidade.

“Acreditamos que não existe sucesso na segurança pública sem a participação da sociedade. Entendemos que não podemos ter uma viatura em cada esquina, mas conseguimos ter uma população de bem, que conhece bem o seu bairro e que possa colaborar com a segurança pública, encurtando sempre a distância entre o problema e a solução”, disse coronel Henrique, frisando que a “Tenda de Proximidade” não substitui os canais de emergência, como o 190 da Polícia Militar e o 153 da Guarda Municipal; eles continuam ativos.

“Trata-se de um projeto de segurança suplementar, interagindo com as associações de moradores, empresários e centros comerciais. Estamos ampliando os canais de comunicação com as forças de segurança, conhecendo a dinâmica dos bairros para tornar Volta Redonda cada vez mais segura. A colaboração do morador é essencial”, concluiu coronel Henrique.

Como participar

Para se tornar um dos aliados da Ordem Pública, os interessados podem ir diretamente na sede da Semop, na Ilha São João, de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h. Também podem se cadastrar na "Tenda de Proximidade" que percorre bairros e locais públicos da cidade semanalmente.