Saldo positivo de criação de empregos em Volta Redonda nos oito primeiros meses deste ano é de 2.958 vagas - Cris Oliveira/Secom PMVR

Saldo positivo de criação de empregos em Volta Redonda nos oito primeiros meses deste ano é de 2.958 vagasCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 27/09/2024 14:56

Volta Redonda - Volta Redonda registrou um saldo positivo de quase 700 oportunidades de emprego no mês de agosto. É o que apontam os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgados nesta sexta-feira (27) pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O resultado fez com que Volta Redonda fosse a terceira cidade do estado do Rio com o melhor saldo entre admissões e desligamentos, atrás apenas da capital e Macaé, e a primeira do Sul Fluminense.

No geral, foram 682 vagas a mais de contrações (3.577) que de desligamentos (2.895). O melhor desempenho em agosto foi do setor de Serviços, com 248, seguido pela Indústria (196), Construção (164) e Comércio (74). Não houve movimentação no setor de Agropecuária.

Quando somados os oito primeiros meses de 2024, Volta Redonda acumula um superavit de 2.958 oportunidades de emprego: foram 26.025 contratações, ante 23.067 desligamentos. A Indústria é a principal responsável pelo bom desempenho, com 1.559 vagas a mais quando comparadas as admissões e demissões. A seguir vem o setor de Serviços, com 918; Construção, com 384; e Comércio, com 116. O desempenho deixa o município em oitavo lugar em todo o estado entre janeiro e agosto, mantendo a liderança na região.

Quase cinco mil novas oportunidades em 12 meses

Ainda de acordo com o Caged, Volta Redonda apresenta um desempenho positivo de quase cinco mil postos de trabalho no acumulado dos últimos 12 meses do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O acumulado no período é de 4.735 vagas, sendo 2.966 na Indústria, 1.032 no Setor de Serviços, 418 no Comércio e 338 na Construção.

Desde janeiro de 2021, a série história do Caged aponta que Volta Redonda teve um superavit de empregos que chega a 12.185 vagas no período.