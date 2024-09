Palestras são parte da Semana Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 24/09/2024 20:04

Volta Redonda - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) realiza até a próxima sexta-feira (27), uma série de palestras durante a Semana Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho (Sipat) 2024. Todas acontecem na unidade do Saae localizada no bairro Bela Vista e a primeira, realizada nessa segunda-feira (23), foi com a psicóloga Ariele Marques, que abordou comportamentos de risco em saúde mental, mais especificamente na síndrome de Burnout. A abertura contou com a participação do diretor-adjunto da autarquia, Silvino Gandos Bouzan, cipistas eleitos e funcionários de várias unidades do Saae.

“Todas as palestras são voltadas para o bem-estar do funcionário, com abordagens sobre a saúde mental, prevenção de acidentes, colaborando com uma qualidade de vida melhor ao servidor, tanto profissionalmente quanto no seu aspecto social”, afirmou o diretor Silvino.

Nesta terça-feira (24), os funcionários do Saae participaram de um encontro que tratou sobre transtornos emocionais, como depressão e ansiedade, em palestra ministrada pela psicóloga Viviane Barboza Máximo e pela gerente administrativa da Clínica Transcender, Emille Rodrigues.

Na quarta-feira (25), o tema da palestra será sobre segurança no trânsito, com foco em acidente de trajeto, com a presença do secretário de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, e o guarda municipal Valdo Rocha.

Na quinta-feira (26) e sexta-feira (27), serão realizadas palestras sobre os temas de prevenção e combate a incêndios, além de primeiros socorros, com o bombeiro sargento Oliveira. Ainda na sexta-feira, haverá a palestra sobre Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), com a coordenadora do Programa IST/HIV/AIDS da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Rejane Maria de Queiroz e Silva.

“A Sipat é um evento importante para a segurança e saúde dos nossos servidores. Buscamos trazer especialistas e temas que contribuíssem para a melhora na qualidade de vida dos funcionários do Saae e isso reflete na qualidade do trabalho desempenhado”, explicou o diretor-executivo do Saae-VR, Paulo Cezar de Souza, o PC.