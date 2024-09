Prisões ocorreram depois que Ciosp localizou suspeitos na Avenida Amaral Peixoto - Divulgação/Semop PMVR

Publicado 23/09/2024 15:26

Volta Redonda - Policiais militares prenderam na madrugada desta segunda-feira (23) dois homens suspeitos de furtar um restaurante no Centro de Volta Redonda. Os agentes contaram com o auxílio de câmeras de monitoramento da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) para efetuar as prisões. Um terceiro suspeito que teria comprado uma cartela de ovos furtada do estabelecimento também foi preso.

O estabelecimento, que fica na Rua Major Aguiar, foi encontrado com a porta arrombada. As prisões ocorreram depois que o Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) emitiu um alerta indicando a localização dos suspeitos. Pela Avenida Amaral Peixoto, no Centro, os policiais encontraram um homem com uma cartela de ovos na mão. Ele contou que havia comprado o produto de um homem acompanhado de uma mulher.

Durante patrulhamento, os policiais localizaram a mulher e em seguida outros dois homens suspeitos. Eles confessaram ter invadido e furtado o estabelecimento. Todos foram levados para a 93ª Delegacia da Polícia Civil (Volta Redonda), onde a mulher foi ouvida como testemunha e liberada. Já um dos homens ficou preso por adquirir produto de crime, enquanto os outros dois por furto.

O secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, parabenizou a ação da Polícia Militar e destacou o trabalho realizado em conjunto com o Ciosp.

“As câmeras da Ordem Pública foram fundamentais para a localização e identificação dos suspeitos. Se não tivéssemos um monitoramento presente, provavelmente não conseguiríamos dar uma resposta rápida a esse caso. É mais um exemplo que mostra a importância da tecnologia e todo o trabalho realizado em conjunto entre as forças de segurança do município. Logicamente não queremos que o crime aconteça, mas se ele acontecer iremos buscar a responsabilização o mais rápido possível, para que não exista a certeza da impunidade”, disse coronel Henrique.