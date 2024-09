Comandante da Polícia Ambiental da PM, coronel Rodrigo Ibiapina, visitou sede da Defesa Civil - Cris Oliveira/Secom PMVR

Volta Redonda - A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec) de Volta Redonda recebeu na tarde dessa quinta-feira (19), o comandante da Polícia Ambiental (CPAm) da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, o coronel Rodrigo Ibiapina Chiaradia. Durante o encontro, o coordenador da Defesa Civil, Rubens Siqueira, falou sobre o Plano Municipal de Contingenciamento para o grupo de 25 policiais da Polícia Ambiental do estado, que acompanhavam o coronel Ibiapina e atuam na região Sul Fluminense.

Rubens começou explicando que o Plano de Contingência da Defesa Civil serve para definir as ações e responsabilidades para lidar com emergências como desastres socioambientais, orientar a resposta a emergências, ações, procedimentos e decisões a tomar, além de informações sobre a área e os sistemas envolvidos. O objetivo é possibilitar que preparação e resposta sejam eficazes, protegendo a população e reduzindo danos e prejuízos. Além disso, ele destacou que, em Volta Redonda, a Defesa Civil trabalha com antecipação, prevenção, preparação e resposta.

“A preocupação com as queimadas, um problema que ultrapassa as fronteiras do município, estado e país, e se tornou um problema mundial, nos fez acender o alerta. Entendemos que isso se tornou caso de polícia, não cabe mais uma ação somente de conscientização e orientação. Vamos continuar tendo a orientação, os procedimentos preventivos, mais esclarecedores, mas a população tem que entender que isso é crime e que ela responderá pelo crime que está sendo cometido”, afirmou Rubens.

A Defesa Civil, juntamente com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), que detém uma legislação ambiental atualizada, e os demais órgãos que compõem as forças de resposta, como a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Smop), a Guarda Municipal (GMVR), as secretarias de Obras (SMO) e Serviços Públicos (SMSP), entre outros, precisam da parceria do Comando de Polícia Ambiental do Estado no monitoramento das áreas com risco de degradação ambiental.

“Os policiais militares são fundamentais nas ações de monitoramento de ocupação irregular em margens de rios e córregos, queimadas, tudo que possa impactar o meio ambiente, principalmente nas Áreas de Preservação Permanente (APP). Precisamos criminalizar essas ações contra o meio ambiente, utilizando a legislação ambiental da SMMA e o poder de polícia dos oficiais do CPAm”, disse Rubens, reforçando que as queimadas, por exemplo, deixam um rastro de destruição em áreas que só serão recuperadas a médio ou longo prazo. “Temos que agir na antecipação e prevenção”, ressaltou.

O coronel Ibiapina destacou o trabalho de Rubens Siqueira à frente da Defesa Civil de Volta Redonda, onde também atuou como coordenador por seis anos. “A Defesa Civil de Volta Redonda tem um dos melhores, se não o melhor, Plano de Contingenciamento do estado. É uma honra fazer parte dessa força de resposta. Vamos programar datas estratégicas e atuar em conjunto em ações de monitoramento de áreas com riscos de degradação ambiental no município”, apontou Ibiapina.