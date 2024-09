Homem de 43 anos estava com motos roubadas, rádios comunicadores e tinha pornografia infantil no celular - Divulgação/93a DP

Publicado 19/09/2024 22:32

Volta Redonda - Agentes da 93ª Delegacia de Polícia Civil (Volta Redonda) prenderam em flagrante na tarde desta quinta-feira um homem de 43 anos, com motos roubadas, rádios comunicadores e conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes.

O flagrante foi por volta das 15h, quando os policiais civis - coordenados pelo delegado titular Vinícius Coutinho e pelo delegado assistente José Carlos Neto - após um trabalho de inteligência, detiveram o homem na casa dele, no bairro Três Poços, em Volta Redonda.

Os agentes já estavam monitorando a região, depois que traficantes postaram fotos em redes sociais com uma moto muito semelhante a uma que havia sido roubada. Na ação desta quinta-feira, os policiais localizaram na casa do preso duas motos roubadas e quatro rádios comunicadores.

Ainda no local, os policiais localizaram no aparelho celular do detido e encontraram diversas imagens de cunho pornográfico envolvendo criança e adolescente.

A Polícia Civil continuará as investigações para identificar outros possíveis envolvidos nos esquemas de roubo e da comercialização e armazenamento das imagens pornográficas envolvendo crianças.

O preso foi recolhido ao sistema penitenciário, onde permanecerá acautelado para prosseguimento da investigação e à disposição da Justiça.