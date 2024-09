Previsão é que trabalho no bairro Niterói termine até esta sexta-feira (20) - Divulgação/Secom PMVR

Previsão é que trabalho no bairro Niterói termine até esta sexta-feira (20)Divulgação/Secom PMVR

Publicado 19/09/2024 14:32

Volta Redonda - O novo asfalto que vai atender mais de 300 ruas e avenidas de Volta Redonda, por meio de uma parceria entre a prefeitura e o Governo do Estado, avançou pelo bairro Niterói nesta semana. As equipes da empresa responsável pelo serviço já fresaram e iniciaram a colocação da massa asfáltica em algumas vias e a previsão é que o trabalho no bairro termine até esta sexta-feira (20).

Os trabalhos de fresagem foram concluídos nas ruas São Vicente de Paula, São Felipe e Francisco de Assis, onde também já foi iniciado o asfaltamento. A melhoria também vai beneficiar os motoristas e moradores das ruas Santa Julia, Santa Mônica e Santa Alzira. No total serão mais de 1,2 quilômetro de extensão recebendo o novo asfalto no bairro.

Vila Santa Cecília

Em paralelo, duas ruas da Vila Santa Cecília também começaram a receber a preparação do solo (fresagem) para receber o novo asfalto: a Rua Vinte e Seis e Rua 25-A.

Após esses serviços, a empreiteira que toca a obra do asfaltamento deve seguir para o bairro Ponte Alta, onde a previsão é asfaltar a Rua Dom Pedro I.

Santa Cruz

A Secretaria Municipal de Obras (SMO) também vem realizando o recapeamento asfáltico pelo interior dos bairros, em complemento ao serviço executado em parceria com o Estado. Nesta semana, um dos locais atendidos foi a Rua João Rodrigues da Silva, no Santa Cruz, onde as equipes aplicaram asfalto em cerca de 80 metros de extensão da via.