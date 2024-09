Realizado em parceria com o governo estadual, plano prevê a troca de mais de 29 mil lâmpadas pela nova tecnologia - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 18/09/2024 11:15

Volta Redonda - A substituição das lâmpadas amarelas (de sódio) pelas de LED em Volta Redonda, que faz parte do Plano de Mobilidade Urbana do município, já alcançou a marca de 21.761 equipamentos com nova iluminação. Realizado em parceria com o governo estadual, o plano prevê a troca de mais de 29 mil lâmpadas antigas pela nova tecnologia – com isso, a substituição chega a cerca de 75% do previsto.

Os números são do último relatório do projeto de eficiência energética do município, referente ao trabalho realizado até este mês de setembro. Na última etapa da substituição, as equipes instalaram as novas lâmpadas de LED em 163 vias (entre travessa, ruas e avenidas), percorrendo 20 localidades.

Segundo o coordenador do projeto, o engenheiro Sebastião Leite, a tecnologia de LED gera menos necessidade de manutenção, sendo de maior durabilidade e baixo consumo de energia. O objetivo da troca das luminárias é garantir mais luminosidade aos logradouros, colaborando para a segurança em toda a cidade.

Economia

As novas lâmpadas, além da maior luminosidade aos espaços públicos, também promovem economia aos cofres públicos. De acordo com o recente levantamento, o valor economizado com os custos de energia elétrica para o município já passou de R$ 660 mil mensais.

Deip também leva LED a outros pontos da cidade

O Departamento de Iluminação Pública (Deip), ligado à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, também vem atuando em paralelo ao trabalho do Plano de Mobilidade Urbana, levando nova iluminação para outros pontos não atendidos pela parceria com o governo estadual.

Segundo levantamento do Deip, foram realizados serviços como trocas e instalação de lâmpadas, além de reparos de locais que apresentaram problemas em mais de 9 mil pontos da cidade em um período de aproximadamente três meses: foram trocados 2.775 leds; instalados 1.598; e feito reparos em 4.689 equipamentos – totalizando 9.063 atendimentos entre 4 de junho e o último dia 13.