Agendamento é feito na sede da Semop, com a necessidade de apresentação de documentação pessoalDivulgação/Semop PMVR

Publicado 17/09/2024 15:59

Volta Redonda - O Complexo Esportivo de Proximidade da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), inaugurado em maio deste ano nba Ilha São João, está ganhando cada vez mais popularidade. O local, composto por três quadras poliesportivas – uma delas de areia – tem se tornado opção de esporte e lazer para moradores de Volta Redonda. O ambiente seguro tem atraído inclusive muitas famílias, mulheres e crianças.

A técnica em enfermagem, Ketrey Albernaz, contou que teve uma experiência muito divertida com toda a família ao agendar um horário no complexo na semana passada. Ela ressaltou a segurança do espaço de lazer.

“Agendamos o espaço e foi super legal. Fomos em grupo, meus filhos, sobrinhos e amigos. Deu para brincar e se divertir bastante, além de ser um espaço agradável e bem seguro. Praticar esportes e se divertir, sobretudo com segurança, se tornou mais fácil. Com certeza vamos fazer disso uma rotina semanal”, disse Ketrey.

Já o barbeiro Gustavo Mariano tem frequentado o espaço há algumas semanas. Ele formou um grupo de amigos e às quartas e sextas-feiras tem praticado o futevôlei na quadra de areia do complexo.

“É muito bom porque atende as pessoas que querem praticar o esporte e não têm condições ou acesso. Para nós é bom, porque eu moro na Voldac, então fica perto e mais fácil fazer uma atividade. Montamos um grupo com, mais ou menos, 16 pessoas e temos vindo todas quartas e sextas de manhã. O espaço é muito bom”, elogiou Gustavo.

O profissional de Educação Física Gustavo Damiani contou que tem jogado futevôlei de forma competitiva há alguns meses e utiliza a quadra de areia do Complexo de Proximidade da Ordem Pública para treinar. Ele também elogiou a iniciativa de oferecer o esporte de um jeito tão fácil.

“Os espaços aqui são muito bons, tanto para quem quer brincar quanto para treinar. É a oportunidade de muitas pessoas conhecerem o futevôlei, que apesar de estar em alta, é mais difícil achar um local adequado para praticar. E um espaço desses, com manutenção e de graça, é muito bom”, afirmou.

O secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, lembrou que o Complexo de Proximidade da Semop tem recebido muitas famílias, principalmente durante os fins de semana, e a proposta é incentivar a prática esportiva e valorizar o papel da segurança pública na sociedade.

“Todas as quadras estão abertas à comunidade. Queremos que as pessoas venham e façam o seu futevôlei, joguem o seu basquete, se divirtam com a sua família e amigos. Além de favorecermos a prática esportiva, estamos nos aproximando da população, fortalecendo essa relação e fazendo com que as pessoas passem a confiar mais nos órgãos de segurança pública e, consequentemente, se tornem colaboradores do nosso trabalho. Não existe sucesso na segurança pública sem a participação da sociedade. Com o apoio do cidadão de bem vamos fazer Volta Redonda uma cidade ainda mais segura”, disse coronel Henrique.

Como utilizar as quadras

As quadras contam com manutenção da Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Semop. O horário de funcionamento das quadras é das 7h às 22h, todos os dias. O uso delas é liberado, com a necessidade de agendamento prévio. Um maior de idade (a partir de 18 anos) fica responsável pelo uso do espaço. O agendamento é feito na sede da Semop, das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira, com a necessidade de apresentação de documentação pessoal.