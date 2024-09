Mulher foi presa na casa dela, no Dom Bosco, em Volta Redonda, em cumprimento a um mandado de prisão - Divulgação/93 DP

Mulher foi presa na casa dela, no Dom Bosco, em Volta Redonda, em cumprimento a um mandado de prisãoDivulgação/93 DP

Publicado 16/09/2024 21:39

Volta Redonda - Policiais civis da 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) prenderam na manhã desta segunda-feira (16) uma mulher de 40 anos, por envolvimento com o tráfico de drogas. A mulher foi presa na casa dela, no bairro Dom Bosco, em Volta Redonda, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido no dia 13 de setembro pela 2ª Vara Criminal de Volta Redonda.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher seria a responsável pela guarda e distribuição de drogas no bairro Dom Bosco. A companheira dela, de 31 anos, foi presa em flagrante no dia 28 de agosto, também no Dom Bosco e seria uma das gerentes do tráfico na localidade.

Na ocasião, os policiais encontraram com ela uma espingarda calibre 12; 166 pinos de cocaína; 437 tiras de maconha; 1.030 pedras de crack (já embalados para a venda); seis tabletes de maconha; um pedaço de crack; 32 munições de pistola; 36 munições de espingarda calibre 12; três carregadores de pistola; quatro bases de carregadores de rádio; seis balanças de precisão, além de vasto material de endolação.

A presa foi recolhida ao sistema penitenciário, onde permanecerá acautelada à disposição da Justiça.