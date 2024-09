Captação foi na madrugada desta segunda-feira (16), com uma equipe de cirurgiões do RJ Transplantes - Divulgação/Secom PMVR

Captação foi na madrugada desta segunda-feira (16), com uma equipe de cirurgiões do RJ TransplantesDivulgação/Secom PMVR

Publicado 16/09/2024 15:01

Volta Redonda - O Hospital São João Batista (HSJB), unidade da rede municipal de saúde de Volta Redonda, realizou sua terceira captação de órgãos e tecidos em 2024. O procedimento aconteceu na madrugada desta segunda-feira (16), com uma equipe de cirurgiões do RJ Transplantes. O doador foi um homem de 69 anos que teve morte encefálica constatada no sábado (14).

Os médicos do RJ Transplantes chegaram à unidade hospitalar por volta da meia-noite e conseguiram realizar a captação do fígado, rins e as córneas e escleras (tecido fibroso externo que recobre o globo ocular). A doação vai beneficiar mais de três pessoas.

“A família do paciente, mesmo no momento de dor, teve um ato de amor em pensar no próximo, e disse sim para doação de órgãos e tecidos. E lembrando que neste mês de setembro se comemora, no dia 27, o Dia Nacional do Doador de Órgãos e Tecidos”, afirmou a enfermeira Daniela da Silva, responsável pela Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) do hospital.

A enfermeira ressalta ainda que a doação de órgãos e tecidos acontece quando há um protocolo de morte encefálica – perda total e irreversível da função do cérebro e tronco encefálico – e há todo um cuidado quanto ao diagnóstico.

“A equipe médica do Pronto-Socorro da unidade, coordenada pela Drª Marcela da Costa Marques, fez uma série de exames muito criteriosos para definir esta condição (morte encefálica), que é irreversível. E a equipe de Enfermagem trabalhou arduamente na manutenção dos órgãos e tecidos, e no Centro Cirúrgico com a captação de órgãos e tecidos. Nesse caso, todos os órgãos e tecidos podem ser doados, mediante a autorização da família. Após a doação, os órgãos são encaminhados para as Centrais de Transplante de cada estado, que gerenciam uma lista única de receptores de cada órgão e os selecionam de acordo com critérios objetivos definidos pelo Ministério da Saúde” comenta Daniela.

Todo esse trabalho em conjunto no hospital já resultou em outras doações. Segundo levantamento da unidade, no ano passado foram efetivadas cinco doações, sendo captados dois fígados, quatro rins, duas córneas e duas escleras. O São João Batista também promove palestras e treinamentos para os profissionais da área de saúde e para a comunidade, com o objetivo de esclarecer e conscientizar para a diminuição da recusa familiar.

Protocolo para captação de órgãos e tecidos

O protocolo para a captação de órgãos consiste em três etapas: identificar o paciente com uma possível morte encefálica; realização de exames clínicos e complementares para a confirmação desta morte encefálica; e a abordagem familiar, buscando a conscientização sobre a doação de órgãos e tecidos. A captação só é possível com autorização de familiares.