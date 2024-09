Equipes policiais apreenderam 25 tabletes de maconha em uma residência no bairro Vila Brasília - Divulgação/PCERJ

Publicado 13/09/2024 23:15

Volta Redonda - Agentes da 93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda), em ação conjunta com policiais militares, apreenderam grande quantidade de maconha no bairro Vila Brasília, em Volta Redonda. A ação ocorreu na tarde desta sexta-feira (13), por volta das 15h.

As equipes policiais apreenderam 25 tabletes de maconha em uma residência no bairro. Após trabalho de inteligência e monitoramento, os policiais conseguiram localizar uma residência onde estavam armazenadas as drogas recebidas na madrugada, que seriam distribuídas na noite dessa sexta feira.

O morador do local e responsável pela guarda da droga conseguiu fugir do cerco policial. O homem já foi identificado pelos policiais.