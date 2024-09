Serviços são de manutenção geral, dependendo das necessidades de cada equipamento público - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 11/09/2024 19:21

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Obras (SMO), segue avançando com o serviço de revitalização e recuperação de praças e quadras de diversos bairros do município. Segundo o secretário municipal de Obras, Jerônimo Telles, os serviços são de manutenção geral, dependendo das necessidades de cada equipamento público, e podem incluir o gradil, alambrado, traves de futebol, bancos, mesas, pisos e paredes das quadras, sejam com a pintura, conserto, reforma ou ajustes.

Dentre os locais que estão passando, vão passar ou já tiveram os serviços concluídos estão a Praça José Dias Ferreira, no Bela Vista; Praça Sandro Rodrigues de Oliveira, no Barreira Cravo; duas praças e uma quadra esportiva no loteamento Vista Bela, no Água Limpa; Praça Joaquim Cardoso, no Siderópolis; Praça José Marques, no Jardim Vila Rica; e uma praça de lazer no bairro Pinto da Serra.

“São serviços que ajudam a manter esses equipamentos públicos adequados para o público frequentar. E, quando necessário, fazemos os reparos que demandam o conserto de um banco, escorregador, para que tenhamos nossas praças e quadras sempre em ótimas condições de conservação e usufruto”, disse Jerônimo Teles.