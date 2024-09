Homem de 54 anos desferiu 12 facadas contra a própria filha, de 25 anos; crime foi no bairro Roma - Divulgação/93a DP Polícia Civil

Publicado 10/09/2024 21:47

Volta Redonda - Um homem de 54 anos foi preso em flagrante, por volta das 17h30 desta terça-feira (10), após esfaquear a própria filha, de 25 anos, no condomínio residencial Vila Jardim, no bairro Roma, em Volta Redonda. Segundo as informações da Polícia Civil, a vítima sofreu 12 perfurações nas costas e na virilha, foi socorrida e encontra-se internada em estado grave.

Agentes da 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) flagraram o acusado escondido no 7o andar do prédio onde ocorre o crime. Imagens divulgadas pela Polícia Civil mostram o interior do apartamento com o chão bastante ensanguentado.

O preso foi autuado por tentativa de feminicídio e recolhido ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça.