Limpa Rio Margens é um desdobramento do programa Limpa Rio, iniciativa do IneaDivulgação/Secom PMVR

Publicado 10/09/2024 10:52

Volta Redonda - Volta Redonda será beneficiada, em breve, com recursos do programa Limpa Rio Margens, do Governo do Estado, que prevê a recuperação e preservação de margens dos rios de mais de 50 cidades do estado. O anúncio foi feito nessa segunda-feira (9), pelo governador Cláudio Castro, durante lançamento do programa no Palácio Guanabara (sede do governo estadual), na capital fluminense, com a presença do prefeito Antonio Francisco Neto.

“Lançamos o programa Limpa Rio Margens, uma nova etapa do nosso compromisso. Uma ocupação da faixa marginal dos rios, contribuindo para a recuperação ambiental, e vamos transformar áreas degradadas em locais de convivência e lazer para a população”, afirmou o governador.

Com investimentos iniciais de cerca de R$ 88 milhões, o Limpa Rio Margens é um desdobramento do programa Limpa Rio, uma iniciativa do Inea (Instituto Estadual do Ambiente, ligado à Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (Seas)), que promove a limpeza e dragagem de córregos e rios de municípios fluminenses, em uma ação de prevenção a enchentes e alagamentos. Em Volta Redonda, o Limpa Rio foi iniciado em junho deste ano.

Agora, o Limpa Rio Margens prevê obras de contenção e reestruturação de espaços próximos a esses rios e córregos da cidade, por onde o Limpa Rio é executado, beneficiando a população com instalação de equipamentos de lazer como praças, parques, academias da terceira idade, pista de skate, quadras esportivas e campos gramados.

“Mais uma vez a população de Volta Redonda será beneficiada com a parceria do Governo do Estado, representando pelo governador Cláudio Castro. Além de investimentos no asfalto, na saúde e em outras áreas, agora nossa população terá mais espaços de lazer e convivência, melhorando ainda mais a qualidade de vida”, destacou o prefeito Antônio Francisco Neto.

Além de Volta Redonda, também serão contempladas pelo Limpa Rio Margens na região do Médio Paraíba as cidades de Resende, Porto Real, Barra Mansa, Pinheiral e Valença. Também serão beneficiados pelo programa os municípios de Paraty, Mangaratiba, Paracambi, Seropédica, Mendes, Miguel Pereira, Nova Iguaçu, Rio Claro, Rio de Janeiro, Vassouras, Areal, Sapucaia, Teresópolis, Petrópolis, Paty do Alferes, Bom Jardim, Cordeiro, Macuco, Itaocara, Nova Friburgo, São Fidelis, Duas Barras, Trajano de Moraes, São Sebastião do Alto, Santa Maria Madalena, Duque de Caxias, Itaboraí, Magé, Guapimirim, São Gonçalo, Mesquita, São João de Meriti, Nilópolis, Quissamã, São João da Barra, Cardoso Moreira, Italva, Cambuci, Aperibé, Miracema, Porciúncula, Conceição de Macabu, Armação de Búzios, Saquarema, Macaé e Casemiro de Abreu.