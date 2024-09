No Castramóvel, foram realizadas 843 cirurgias de castração e oferecidas 1.550 vagas - Arquivo/Secom PMVR

Publicado 06/09/2024 17:07

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda zerou a fila para castração de animais no município. A implantação do Castramóvel, em abril de 2023, ampliou a oferta de vagas no serviço, que continuou sendo disponibilizado, também gratuitamente, pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) para cães e gatos de até 20 quilos.

Apenas no primeiro semestre de 2024, o CCZ agendou 1,7 mil castrações, mas somente 1,1 mil animais foram castrados. No Castramóvel, foram realizadas 843 cirurgias de castração e ofertadas 1.550 vagas.

A coordenadora da Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) – a qual o serviço é ligado–, Janaína Soledad, explicou que a diferença entre os agendamentos e o número de procedimentos realizados se deve ao não comparecimento dos tutores com os animais na data e horário marcados.

“O Castramóvel fez toda a diferença em relação ao serviço de castração gratuita de animais em Volta Redonda. Além de ter aumentado, significativamente, o número de vagas, o serviço percorre os bairros do município, facilitando o deslocamento dos tutores”, falou Janaína, avisando que neste mês o Castramóvel está dando suporte à Campanha de Vacinação Antirrábica, mas que em outubro estará no bairro Dom Bosco. “Assim que a programação for confirmada, os moradores serão comunicados”.

Ela reforçou que o serviço segue sendo ofertado no CCZ, que fica no bairro Três Poços. O agendamento deve ser feito pelos telefones (24) 99233-4480 e (24) 3512-8498. “Hoje, conseguimos agendar o procedimento para o dia seguinte ou no máximo em dois dias”, comemorou a coordenadora do serviço, acrescentando que a idade mínima para o procedimento é a partir de seis meses.

Outras ações colaboraram para agilizar a castração de animais em Volta Redonda

Além do Castramóvel, a Prefeitura de Volta Redonda conta com o programa “Cidadania Animal”, que também viabiliza gratuitamente a castração de cães e gatos, priorizando protetores e ONGs (Organizações Não Governamentais). O deslocamento dos animais é feito pela prefeitura, que preparou uma ambulância – a Ambulância Animal – para atender o projeto, que é realizado por meio de parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro que, através do programa RJPET, faz a castração.

Hospital Veterinário

Para ampliar o atendimento aos pets, a prefeitura está construindo o Hospital Veterinário de Volta Redonda, no bairro Rústico, também em parceria com o Governo do Estado. Depois de pronta, a unidade médica veterinária terá 760 m² e contará com quatro consultórios; ambulatório; recepção; laboratório; salas de raio-x, ultrassonografia, cirurgia e de recuperação anestésica; espaço para tratamento de doenças infecciosas; áreas de esterilização/higienização e canil.