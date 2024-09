Nos oito primeiros meses de 2024, HSJB realizou 11,52% cirurgias a mais que o mesmo período no ano passado - Divulgação/Secom PMVR

Nos oito primeiros meses de 2024, HSJB realizou 11,52% cirurgias a mais que o mesmo período no ano passadoDivulgação/Secom PMVR

Publicado 05/09/2024 10:52

Volta Redonda - O Hospital São Batista (HSJB), em Volta Redonda, alcançou um novo recorde na realização de cirurgias, e em dose dupla. No último mês de agosto, a unidade da rede municipal de saúde alcançou a marca de 541 cirurgias em um mês, total 19,96% maior que o observado em agosto de 2023 (451). Quando somados os oito primeiros meses de 2024, o HSJB realizou 3.863 cirurgias – 11,52% a mais que o total do mesmo período no ano passado, que foi de 3.464.

Em relação ao mês de agosto, exclusivamente, o maior salto foi nas cirurgias oftalmológicas, que passaram de uma para 26. Outros procedimentos que tiveram aumento expressivo, quando comparados ao mesmo mês do ano passado, foram os de gineco-obstetrícia, com crescimento de 43,21% (81 para 116); traumato-ortopedia, com 19,69% (127 para 152); e urologia, com 21,18% (85 para 103).

No comparativo entre janeiro e agosto de 2023 e 2024, o maior crescimento foi nas cirurgias de oftalmologia, que passaram de 53 para 92 (crescimento de 73,58%). Na sequência, os procedimentos de gineco-obstetrícia passaram de 571 para 847, o que resultou num crescimento de 48,34%. Já o setor de urologia passou de 688 para 768 – 11,77% a mais, ao passo que as cirurgias de traumato-ortopedia tiveram um saldo positivo de 10,99%, passando de 955 para 1.060 quando comparados os oito primeiros meses do ano.

Desde 2021, o São João Batista passou por um processo de revitalização de sua estrutura e prestação de serviços, o que permitiu que o número de cirurgias voltasse a crescer. A isso pode-se somar os mutirões de cirurgias, em que procedimentos de ortopedia, oftalmologia e urologia têm sido realizados aos finais de semana e feriados, liberando espaço para as cirurgias eletivas e de emergência em dias úteis, uma vez que o hospital é uma unidade de pronto atendimento.

Além disso, o Hospital São João Batista prossegue com as obras de ampliação, que permitirão aumentar o número de atendidos pela unidade.