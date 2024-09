Presos foram capturados em uma área de mata, com mais de R$ 6 mil em drogas, além de pistola 9mm - Divulgação/PMERJ

Publicado 03/09/2024 16:05 | Atualizado 03/09/2024 16:27

Volta Redonda - Uma ação da Polícia Militar, realizada na manhã desta terça-feira (3) resultou na prisão de três suspeitos de tráfico de drogas, no Jardim Belmonte, em Volta Redonda. Entre os detidos, de acordo com a Polícia Militar, estaria o gerente do tráfico na localidade. Com os presos, que foram capturados na Rua São João de Meriti, em uma área de mata, os policiais militares encontraram uma pistola 9mm, com numeração raspada, munições, e mais de R$ 6 mil em drogas.

Segundo as informações da Polícia Militar, guarnições do GAT I (Grupamento de Ações Táticas da 1a Companhia) e do P2 (Serviço Reservado), a partir de informações, fizeram uma diligência no local e conseguiram prender os três suspeitos. Um preso, de 29 anos, tem uma anotação criminal por tráfico de drogas; outro, de 26 anos, tem duas anotações, por tráfico e roubo; e o de 22 anos - que seria o gerente do tráfico e foi flagrado com a pistola - tem duas anotações criminais, por tráfico de drogas e corrupção de menores.

Além da arma e 13 munições, foram apreendidos com os suspeitos 52 pinos de cocaína de R$ 10; 14 pinos de cocaína de R$ 50; 160 pinos de cocaína de R$ 5; 82 pinos de cocaína de R$ 10; 34 pinos de cocaína de R$ 15; 27 pinos de cocaína de R$ 20; oito pinos de cocaína de R$ 25; 14 tambores de skank de R$ 10; 11 tambores de haxixe de R$ 30; 16 sacolés de crack de R$ 10; oito sacolés de crack de R$ 50; sete sacolés de ecstasy; três tabletes de maconha de R$ 70; um tablete de maconha de R$ 100; sete tabletes de maconha de R$ 50; três tabletes de maconha de R$ 30; 15 tiras de maconha de R$ 20, totalizando R$ 6.170 em drogas, além de dois rádio comunicadores, um telefone celular, duas mochilas e R$ 110 em espécie.

Os presos e todo o material apreendido foram encaminhados para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) para o registro da ocorrência.