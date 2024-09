Motorista foi detido após se envolver em um acidente de trânsito no bairro São João, colidindo com outro carro - Divulgação/Semop PMVR

Motorista foi detido após se envolver em um acidente de trânsito no bairro São João, colidindo com outro carroDivulgação/Semop PMVR

Publicado 02/09/2024 16:51

Volta Redonda - Agentes do Sistema Integrado de Segurança de Volta Redonda, composto por policiais militares do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) e um guarda municipal, prenderam em flagrante um homem de 67 anos por embriaguez ao volante. Ele foi detido após se envolver em um acidente de trânsito no bairro São João, colidindo com outro carro. O caso aconteceu na tarde de sábado (31).

Ao chegarem ao local, os agentes constataram que o idoso apresentava sinais de embriaguez, como fala arrastada, desequilíbrio no caminhar, gestos sem coordenação e forte odor etílico. Ele e a outra condutora foram submetidos ao teste do bafômetro, onde ficou comprovada a ingestão de bebida alcoólica pelo idoso, com resultado de 0,74 mg/L. A mulher apresentou resultado negativo.

Diante da situação, todos foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde o homem ficou preso por conduzir veículo automotivo sob influência de álcool. O carro conduzido por ele foi recolhido ao depósito público municipal.

O secretário municipal de Ordem Pública de Volta Redonda, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, parabenizou os agentes pela ação que resultou na prisão do condutor sob efeito de álcool.

“Os agentes estão de parabéns pela resolução da ocorrência. Impediram que uma situação de maior gravidade pudesse acontecer. Temos percebido que muitas pessoas têm perdido a vida por imprudência e da nossa parte temos feito fiscalizações, campanhas educacionais, projetos educativos com crianças por meio da Guarda Mirim e da Minicidade do Trânsito, e até oferecendo um curso de capacitação gratuito para motociclistas. Situações como essa não podem ficar impunes”, disse o secretário.