Bandas e fanfarras vão participar do Desfile Cívico Militar de 7 de Setembro na Avenida Paulo de Frontin, no AterradoGeraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 30/08/2024 21:25

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda está preparando um evento – dentro dos moldes permitidos pelo período eleitoral – pelos 202 anos da Independência do Brasil. E como já é tradição, as bandas e fanfarras vão participar do Desfile Cívico Militar de 7 de Setembro na Avenida Paulo de Frontin, no bairro Aterrado. A Banda e o Coral Municipal abrem o evento às 8h30; junto com as unidades da Rede Municipal de Ensino vêm cerca de 800 alunos, que compõem as Bandas Mini do projeto “Volta Redonda Cidade da Música”; e ainda passam pela avenida fanfarras de diversas instituições de ensino e a Fanfarra dos Ex-Alunos da ETPC (Escola Técnica Pandiá Calógeras).

As bandas e fanfarras são parte importante do Desfile de 7 de Setembro em Volta Redonda, que mobiliza cerca de dez mil pessoas, divididas entre 40 instituições, além das secretarias, autarquias e fundações municipais. Representantes dessas instituições participaram na tarde dessa quinta-feira (29), de reunião com a equipe da Secretaria Municipal de Comunicação (Secom) para acertar os últimos detalhes do evento. Entre outros assuntos, ficou definida a ordem do desfile, que será dividido em quatro fases, e o local da concentração para entrar na avenida – Avenida Integração e Rua Neme Felipe.

O subsecretário de Comunicação, Luiz Fernandes Júnior, e o jornalista Ernesto Carboni, um dos organizadores do evento, reforçaram orientações como a proibição expressa de qualquer tipo de propaganda, principalmente política, por se tratar de um ano de eleições municipais.

“Os participantes ficaram cientes que estão vetadas qualquer propaganda política dentro da pista do desfile, seja com adesivos em veículos, camisetas, faixas, bem como a participação de qualquer candidato às eleições no desfile”, disse Carboni.

“É importante também que cada grupo fique atento à ordem do desfile para saber o momento exato de entrar na avenida. Para ajudar na organização, o evento conta com a colaboração dos professores da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) e da Guarda Municipal (GMVR), que vão apoiar o andamento do desfile e coordenar o trânsito no entorno do evento. A Polícia Militar também atuará no policiamento de toda a área do bairro Aterrado, além do monitoramento de todo o evento pelas câmeras do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, o Ciosp”, reforçou o subsecretário, avisando que as concentrações contam com pontos de hidratação e banheiros químicos; e que na Praça Sávio Gama, em frente ao Palácio 17 de Julho, sede da prefeitura, fica o ponto de encontro para casos de crianças perdidas, com atendimento por assistentes sociais da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas). Além disso, duas ambulâncias, com equipe completa, estarão à disposição para atendimentos emergenciais.

Hasteamento das bandeiras

O evento pelos 202 anos de Independência do Brasil começa às 8h, na Praça Sávio Gama, com hasteamento das bandeiras e execução dos hinos Nacional e da Independência pela Banda e o Coral Municipal. As entidades militares, clubes de serviços, grupos de escoteiros também participam desse ato.

Mudanças no trânsito

Por conta do Desfile Cívico-Militar pela Independência do Brasil, algumas ruas do bairro Aterrado ficarão fechadas para o tráfego de veículos. O evento acontecerá na Avenida Paulo de Frontin, entre a Avenida Integração e a Rua Luiz Alves Pereira, em mão contrária. E o trânsito será interrompido neste trecho, bem como nas ruas transversais, a partir de 0h do dia 7 de setembro, sábado. No momento do desfile, entre 7h e 14h, a passagem de veículos, mesmo os dos moradores, pela Rua Paulo de Frontin, ficará impedida.

Ordem do Desfile

Primeira Fase – 8h30

Banda Municipal de Volta Redonda / Coral Municipal de Volta Redonda;

Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira / Grupo Jeep Resistência OFF Road (desfilando junto com a Anfeb-VR);

Associação dos Reservistas das Forças Armadas (Arfar);

Corpo de Bombeiros de Volta Redonda + Ciep 403 Maria de Lourdes Giovanetti - Colégio Cívico-Militar;

Polícia Militar / Segurança Presente;

14º Escoteiros Combatentes Eternos / 22º Escoteiros São João Tadeu / 53º Escoteiros Vigilante da Acácia;

Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD);

Apadem/ ArfloreSer / Projeto Amigos Especiais / M.A.E (Mães e Amigos dos Especiais) /Apada;

Secretaria Municipal de Saúde (SMS) – Atenção Primária em Saúde e Rede de Atenção Psicossocial (Saúde Mental);

Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas);

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel)

Segunda Fase: 9h

Apae Volta Redonda;

Fanfarra Escola M. Jiulio Caruso;

Secretaria Municipal de Educação (SME);

Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre);

Fundação Beatriz Gama (FBG);

Rotary Clube / Casa da Amizade;

Projeto Segunda Chance (Igreja Metodista Wesleyana);

Ordem Demolay / Filhas de Jó Internacional;

Terceira Fase: 10h

Fanfarra dos Ex-alunos da ETPC;

Centro Universitário de Volta Redonda (Unifoa);

Instituto Tecnológico de Capacitação – Itec;

Ciep Brizolão 484 Toninho Marques;

Ciep 295 Prof. Glória Roussim;

Colégio Presidente Roosevelt;

Escola Firjan Sesi Unidade Barra Mansa - Escola Firjan Sesi / Senai Volta Redonda;

Colégio Batista Brasil;

Escola Técnica Pandiá Calógeras (ETPC);

Grupo Cosplayers VR;

Somos História da Dança;

Quarta Fase: 11h

Jeep Clube Volta Redonda;

Kartódromo Internacional de Volta Redonda / Piloto Daniel Mageste;

Falcões de Aço Moto Clube;

Clube de Antiguidades Automotivas;

Clube Hípico de Volta Redonda