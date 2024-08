Viaturas foram adesivadas com o telefone do Núcleo de Atendimento ao Idoso da Polícia Civil (197) - Divulgação/Semop PMVR

Publicado 30/08/2024 21:13

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda está ampliando a divulgação do disque denúncia a casos de violência contra o idoso. Trinta e duas viaturas, sendo elas da Guarda Municipal e do Sistema Integrado de Segurança Pública, foram adesivadas com o telefone do Núcleo de Atendimento ao Idoso da Polícia Civil, o 197. O número é o canal de denúncia para casos de abuso contra os idosos em Volta Redonda.

O secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, destacou que a medida faz parte de todo um movimento pelo fortalecimento dos direitos e proteção dos idosos, que incluem palestras e ações educativas.

“Não medimos esforços para valorizar e garantir que os idosos sejam respeitados em Volta Redonda. Temos um trabalho consistente na proteção com a Patrulha do Idoso, com atividades e palestras sobre o Estatuto da Pessoa Idosa diariamente. Temos atuado também nos ônibus, abordando a questão dos assentos preferenciais e o direito do acesso ao coletivo. A divulgação do 197, do Nuai da Polícia Civil, é mais um movimento que estamos realizando para encurtar a distância entre o problema e a solução. Só dessa forma, com informação, vamos frear a violência”, frisou coronel Henrique.

Conhecimento público

O secretário disse ainda que o trabalho da Semop visa levar informação para combater a violência diariamente. Segundo ele, é importante que qualquer pessoa seja capaz de identificar uma situação de abuso e procure os canais apropriados de denúncia.

“Queremos que todos os moradores de Volta Redonda conheçam esse trabalho de proteção aos idosos e sejam capazes de reconhecer uma situação de violência, procurando a ajuda necessária, seja através da Patrulha do Idoso, do Nuai na delegacia da Polícia Civil, da Assistência Social Jurídica da Smas (Secretaria Municipal de Assistência Social) ou do Disque Direitos Humanos, o Disque 100 (serviço nacional)”, concluiu coronel Henrique.