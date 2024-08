Suspeito tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio e ameaça, além de 12 anotações criminais - Divulgação/PMERJ

Publicado 29/08/2024 16:01

Volta Redonda - Policiais militares prenderam na manhã desta quinta-feira (29) um homem de 31 anos, suspeito de ser o gerente do tráfico de drogas no bairro Eucaliptal, em Volta Redonda.



Uma guarnição estava em patrulhamento pela Rua José Alencar, no Eucaliptal, quando teve a atenção voltada para um veículo VW T-Cross. Quando fizeram a abordagem, o suspeito estava dentro do carro. Os PMs verificaram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele, por homicídio e ameaça, e ainda que a ficha criminal dele tem 12 anotações criminais.

Os policiais militares verificaram também que o veículo é possivelmente clonado, sendo originalmente de Campos de Goytacazes (RJ). O suspeito foi conduzido à 93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda) para o registro da ocorrência, assim como o veículo apreendido.