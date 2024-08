Membros da Diretoria de Trânsito e da Secretaria de Assistência Social de Porto Real conheceram projetos - Divulgação/Semop PMVR

Publicado 28/08/2024 11:52

Volta Redonda - As ações de sucesso em segurança, educação e cidadania colocam a Secretaria de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda como exemplo para outras cidades. Nesta semana, membros da Diretoria de Trânsito e da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Porto Real visitaram a sede da Semop, na Ilha São João, afim de conhecer os projetos “Cidadão em Construção” e o “Cidade Monitorada” – que conta com mais de 1,6 mil câmeras controladas pelo Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública). O objetivo é replicá-los no município vizinho.

Estiveram na Semop a subsecretária de Assistência Social, Eliziana Ferrari, a “Lili”; o diretor de Programas e Projetos Sociais, Bruno Sabah; e os guardas municipais e membros da Diretoria de Trânsito de Porto Real, Marcelo Augusto e Grace Kelly de Almeida. O grupo foi recepcionado pelo secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, e pela diretora de projetos da Semop, Elisabete Teixeira.

O Coronel Henrique agradeceu a visita técnica da comitiva da Prefeitura de Porto Real e destacou a importância da troca de boas práticas que fortalecem a região Sul Fluminense.

“Agradecemos e valorizamos visitas como essas, que fortalecem os nossos laços e favorecem a propagação de boas práticas. Temos feito um movimento muito forte para acabar com a imprudência no trânsito, apostando na formação de crianças e jovens com a Minicidade do Trânsito e a Guarda Mirim, e também com um curso gratuito de pilotagem para motociclistas habilitados. Acreditamos que a lei mais eficiente no trânsito é a educação”, reforçou coronel Henrique.

Os servidores de Porto Real elogiaram a estrutura da Semop e enalteceram o trabalho executado pelo coronel Henrique.

“Nós percebemos que é uma equipe que vai além da Ordem Pública, são pessoas que se importam em oferecer um atendimento humanizado ao contribuinte. Vimos de perto o projeto de educação no trânsito para as crianças, com atividades lúdicas e de acolhimento. Sem dúvidas são boas ideias e projetos que podem ser aplicados em Porto Real”, comentou a subsecretária de Assistência Social, Eliziana Ferrari, a “Lili”.