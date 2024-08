Equipe de robótica do Colégio João XXIII, da Fevre, conquistou o vice-campeonato na Modalidade Artística - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 27/08/2024 16:48

Volta Redonda - A equipe de robótica do Colégio João XXIII, da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), conquistou o vice-campeonato na Modalidade Artística (Nível 2) da etapa prática da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) 2024, realizada na unidade da rede municipal de ensino de Volta Redonda no último fim de semana. Reunindo jovens com idade entre 6 e 19 anos de todo o Brasil, a competição científica é o maior evento de robótica da América Latina.

A etapa de Volta Redonda premiou as melhores equipes em duas modalidades: Robótica de Resgate – um desafio onde um robô autônomo deve superar inúmeras adversidades, com o intuito de salvar vítimas de um possível incêndio); e Robótica Artística – mesclando recursos tecnológicos às diversas manifestações e interações entre robô e humanos, através da criatividade e utilização de sensores.

A Equipe Rio, do Colégio João XXIII, composta pelos alunos Letícia Regazi Pitassi e Ryan Thalys Sipriano Bendel – que são os atuais campeões brasileiros do Torneio Juvenil de Robótica –, empatou em pontos com a equipe Space Bots, do colégio Firjan Sesi, ficando em segundo por critério de desempate.

“O nível da OBR é muito alto, são muitas equipes, e todas com muita qualidade. Estou muito feliz em conquistar essa medalha, a primeira aqui dentro do meu colégio, e com a minha família torcendo junto”, disse Ryan que, junto de Letícia, homenageou o estado do Rio de Janeiro, apresentando adereços e uma miniestátua do Cristo Redentor no cenário; além do robô (com uniforme da equipe de robótica) que se apresentou com os alunos em uma dança popular.

Os alunos do colégio da Fevre se classificaram para a próxima etapa da olimpíada, que acontece dia 21 de setembro, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. O professor Frederico Pitassi, que é coordenador regional da OBR no Sul Fluminense, falou sobre a importância desses desafios para os alunos. “Participar de eventos como a OBR, onde o aluno se torna protagonista, é fundamental para todo o desenvolvimento tecnológico. Eles sempre saem mais maduros, cheios de ideias e, principalmente, conhecendo novas realidades e possibilidades inovadoras”.

O diretor-presidente da Fevre, Caio Pinheiro Teixeira, parabenizou os estudantes do João XXIII e demais participantes, destacando o sucesso do evento em Volta Redonda. “Esse tipo de competição, além de incentivar o aprendizado, permite a troca de experiências entre os estudantes e quem ganha é a educação, a qualidade do ensino. Parabéns a todos os jovens que estiveram presentes e, em especial, ao Ryan e à Letícia, que representaram muito bem nosso colégio e a cidade de Volta Redonda”.

Participantes de várias cidades

Além de equipes de Volta Redonda, também participaram da OBR representantes de outros municípios como Barra Mansa, Barra do Piraí, Piraí, Angra dos Reis, Petrópolis, Teresópolis e Rio de Janeiro. A estudante Anna Beatriz da Conceição Corrêa, que cursa o 8°ano na Escola Municipal João Brazil, em Niterói, na Região Metropolitana, conta que participar da Olimpíada Brasileira de Robótica na modalidade de dança robótica foi uma experiência única e desafiadora, especialmente por ser a primeira vez dela e já conquistar um segundo lugar.

“Desde o início, cada passo na construção e programação do robô foi uma mistura de aprendizado. Ver ele dançar, seguindo o ritmo e os movimentos planejados, foi simplesmente incrível. Quando anunciaram que eu e as meninas conquistamos o segundo lugar, foi um momento de pura alegria e realização. A sensação de ter nossos esforços e dedicações reconhecidos foi maravilhoso. Mesmo sendo nova na robótica, me encheu de orgulho, assim como de toda a minha família. Essa medalha representa não só o sucesso na competição, mas também o início de uma nova paixão. Estou ansiosa para continuar evoluindo na robótica e descobrir até onde posso chegar”, disse Anna Beatriz.

Além das competições, o evento também ofereceu ao público presente trabalhos de diferentes instituições da região, bem como oficinas de ROV (Robótica Submarina), Robô Robix, Origami, Óculos de Realidade Virtual, Pintura no Gesso, Xadrez e até uma apresentação com aviões e drones.